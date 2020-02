Alessio Lo Passo parla dopo il carcere: “Vorrei tornare in tv per raccontare la verità”

Alessio Lo Passo, ex tronista di Uomini e Donne, era stato arrestato nel 2017 per estorsione. La condanna definitiva era di tre anni ma l’uomo ha passato anche meno tempo in carcere. Adesso Alessio ha scontato tutta la pena ed è tornato a parlare dopo questo periodo di vita così complicato. Lo Passo si è raccontato a Novella 2000. “Ho perso 15 chili, non me ne facevo una ragione, non riuscivo a realizzare. In quei momenti vedi la tua vita passarti davanti, il mondo ti crolla addosso” ha detto Alessio Lo Passo al noto settimanale. L’ex volto noto di Uomini e Donne ha poi svelato com’è stata la sua vita dietro alle sbarre.

Alessio Lo Passo si racconta dopo il carcere: “Ero in una cella di due metri quadrati”

“Ero in una cella di due metri quadrati insieme ad altri tre ragazzi che stavano scontando delle condanne molto più lunghe delle mie” ha raccontato Alessio Lo Passo. L’ex tronista, ricordiamo, era stato arrestato per estorsione ai danni di un chirurgo plastico. Il nome di questo medico non venne mai fuori ma Lo Passo fu arrestato durante un evento pubblico dove stavano partecipando pure Guendalina Canessa e Lele Mora. Alessio ha scontato la sua pena ma ancora oggi si dichiara innocente e ha molta voglia di raccontare la sua verità.

Alessio Lo Passo dopo il carcere: tornerà in televisione per spiegare cosa è successo?

“Dopo il carcere ho deciso di staccare da tutto. Sono tornato a vivere a La Spezia casa della mia famiglia e vicino agli amici veri che non mi hanno abbandonato” ha raccontato Alessio Lo Passo a Novella 2000. L’ex tronista di Uomini e Donne è in possesso di un brevetto di personal trainer e ora sarebbe intenzionato a trasformare questa sua grande passione nel suo secondo lavoro. Ma ve lo abbiamo detto, Alessio Lo Passo si dice innocente e vorrebbe tornare presto in televisione anche per raccontare la sua verità dopo mesi di carcere. “Mi hanno accusato di tentata estorsione a un chirurgo che non c’è mai stata“ ha infatti dichiarato l’uomo. “Vorrei andare in tv a raccontare la verità su questa vicenda” ha poi aggiunto.