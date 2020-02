Cristina Marino col pancione fatica ad accettare i cambiamenti del corpo ma è splendida (Foto)

A maggio Cristina Marino diventerà mamma per la prima volta, il suo pancione è ormai enorme, non mancano molti mesi e Luca Argentero realizzare il su sogno di diventare papà (Foto). Una coppia bellissima, lei è meravigliosa ma Cristina fa un po’ fatica ad accettare i cambiamenti e ovviamente il suo corpo in dolce attesa è cambiato molto. E’ una trasformazione che riguarda tutte le mamme ma non tutte reagiscono allo stesso modo. La compagna di Argentero è al settimo cielo, nulla turba la loro felicità ma sincera Cristina Marino confida alla rivista Grazia che il suo cambiamento comporta ovviamente qualche conseguenza. Una gravidanza dura tanti mesi, per qualcuna sono quelli giusti per accettare tante cose, per altre è tutto il tempo per avere anche una buona dose di paura. La modella e attrice ha sempre condotto una vita sana ed è sempre stata molto attenta alla sua alimentazione, il suo brand Befancyfit “Sii giusta ma in forma” è famoso, facile quindi comprenderla.

CRISTINA MARINO PRESTO MAMMA

E’ bellissima con il pancione e di certo dopo il parto ci metterà pochissimo per tornare in tutti i suoi vecchi abiti, soprattutto perché ad aiutarla c’è un’educazione alimentare che purtroppo non abbiamo tutti. Sono rari gli sgarri che si concede: “Qualche volta sì, succede. Ma da sempre ho scelto un’alimentazione sana perché mi fa sentire bene. Quando sgarro, il mio corpo sta male”. Lei sì che ascolta il suo corpo perché tutti abbiamo delle reazioni quando esageriamo o mangiamo cibi che ci fanno male. (Cristina svela il sesso del bebè)

Cristina Marino e Luca Argentero si stanno trasferendo a Milano, sono in pieno trasloco, lì hanno comprato casa. Hanno già vissuto prima a Roma e poi a Torino, città dell’attore, ma adesso anche se tutto è un po’ più complicato per la gravidanza sono pronti a stare insieme per sempre. Per lei Argentero è anche il suo migliore amico, con lui si sente migliorata, le ha insegnato ad avere delle regole e a non dire sempre ciò che pensa. Luca è permaloso, forse il suo unico difetto ma anche grazie a questo lei ha imparato altre cose, come chiedere scusa