Elena Santarelli con tutta la famiglia sulla neve e poi pizza a pranzo (Foto)

Elena Santarelli e Bernardo Corradi sono in Val Gardena, una vacanza sulla neve per tutta la famiglia e la rivista Diva e Donna mostra le foto. Il settimanale ha fotografato la showgirl e conduttrice durante la settimana bianca con il marito e i figli ma anche questa volta con loro c’è la nonna, la mamma di Elena, indispensabile per lei. Dopo il terribile periodo che Elena Santarelli ha attraversato con tutta la sua famiglia nella battaglia del piccolo Giacomo adesso è solo tempo di godersi tutta la felicità possibile e le vacanze servono proprio a questo. Dopo avere lottato contro il cancro un po’ di paura resta sempre, ci sono i controlli da fare e c’è il passato con tutti i tormenti vissuti. Ed è proprio per questo che oggi per la sua famiglia tutto ha un sapore diverso, Elena e Bernardo riescono a godere anche delle cose più semplici, fino in fondo, come una pizza mangiata sulla neve.

ELENA SANTARELLI SU DIVA E DONNA PIU’ BELLA CHE MAI

E’ sempre stata bellissima la Santarelli ma con il sorriso così spontaneo e vero lo è ancora di più. Felici anche più di lei i suoi due figli. Giacomo è già bravino sugli sci mentre la piccola Greta è ancora agli inizi ma la sua mamma la riempie di attenzioni e per lei ha scelto la maestra migliore.

Una settimana bianca condivisa da molto vip in questo periodo, tutti quelli che hanno approfittato dei giorni di chiusura delle scuole per il Carnevale. Sulle piste da sci della Val Gardena è impossibile non notarli, hanno scelto un luogo meraviglioso immersi nella neve dove il paesaggio è favoloso. Elena ringrazia la sua mamma, scatta un selfie anche con lei e lo posta sul suo profilo social: “Senza la mamma in vacanza non sarebbe la stessa cosa”.