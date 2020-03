Antonella Elia nella notte spara a zero su tutti da Licia Nunez a Patrick passando per Fernanda Lessa: tutti cattivoni

I concorrenti del GF VIP 4 pensano che anche la puntata di oggi vedrà uno di loro uscire dalla casa ma non sanno che questo appuntamento non prevede nessuna eliminazione. In vista di una possibile uscita, Antonella Elia ha voluto chiarire delle cose con Adriana Volpe, per mettere i puntini sulle i. Peccato che questa conversazione sia diventata poi una nuova occasione per sputare veleno contro tutti. La Elia, sfogandosi con Adriana, che ha ascoltato le sue parole, ha parlato di Patrick e di Fernanda Lessa in particolare, ma ne ha anche per Licia che reputava una sua amica ma che poi non si è dimostrata tale…

A proposito della Nunez ha fatto notare che a suo dire sarebbe una grande stratega, capace di avvicinarsi alle persone in un dato momento solo per trarne vantaggio e poi allontanarsi una volta ottenuto lo scopo. Ma il vero numero uno nella casa, a detta di Antonella, sarebbe Patrick. L’armistizio che hanno firmato potrebbe non durare molto, visto che questa sera non uscirà nessuno. La Elia si è così sfogata, continuando a parlare di bullismo, per quello che riguarda il gesto che ha subito ( dimostrando di non aver capito nulla di tutto quello che le è stato detto anche da Signorini): “Lui è in torto, è un giullare che non fa un [email protected] dalla mattina alla sera, fa solo due gavettoni…scherzi di [email protected], i più idioti del mondo.E’ ossessionato dal gf, è il terzo che fa! Mi davano fastidio tutte ste messe in scene di sto qua con le mollette e gli ho tagliato il ciuffo” .

GRANDE FRATELLO VIP NEWS DALLA CASA: ANTONELLA ELIA CONTRO TUTTI

Adriana Volpe nel corso della conversazione ha cercato di farle notare che forse molte situazioni sono nate anche da sue azioni, che magari qualche isterismo lo abbia generato anche lei. Ma l’Elia non ci sta e parlando di Fernanda Lessa rincara la dose:

“Quella ragazza sta facendo un percorso importante, ok, ma è cattiva vera. Fa delle cose assurde, sempre con il sedere di fuori, sempre a farsi accarezzare, non voglio fare la bacchettona ma ste carezze strane che vi fate a me proprio mi sanno di torbido. Lei fa questi massaggi sul [email protected] delle persone e questa cosa è un po’ sporca, quelle immagini di lei con le mani sul [email protected] io la trovo forte, soprattutto su ragazze giovani..Adriana non ti far toccare ti prego…cosa è venuta a fare qua, doveva curarsi a casa “.

Queste le ultime news dalla casa del Grande Fratello VIp 4. Vi ricordiamo che questa sera si va in onda alle 21,30 circa su Canale 5.