Elena Morali sceglie Favoloso e non crede alla Moric. Nina da Live: “Sono una bella coppia”

Chi sta seguendo questa nuova tele novelas sa che negli ultimi giorni Elena Morali e Luigi Mario Favoloso hanno fatto insieme un viaggio. Da poche ore sono rientrati in Italia ( ieri sera erano a Milano dove dopo la fine della puntata di Live-Non è la d’Urso hanno incontrato mamma Loredana per le presentazioni ufficiali). E’ chiaro che Barbara d’Urso quindi non poteva non chiedere a Nina Moric, ospite della puntata di ieri insieme a Loredana, madre di Favoloso, cosa ne pensa di questa nuova coppia appena nata.

Nina ha commentato dicendo che al momento non è molto interessata alle vicende sentimentali del suo ex: “Sono una bella coppia” ha detto la modella che non ha quindi commentato le parole di Elena. La Morali infatti in questi giorni sui social ha preso posizione nella vicenda che vede coinvolti il ragazzo che sta frequentando e Nina. Ha detto infatti, per rispondere a tutte le persone che l’accusano di uscire con lui, di non credere a una sola parola di Nina. Non crede in nessun modo che Luigi le abbia mai potuto fare del male, e quindi non capisce perchè non dovrebbe uscire con un uomo che le piace, essendo lei single.

Nina Moric per il momento non ha commentato questa storia, anche perchè ha ribadito che in televisione non parlerà delle questioni che saranno invece affrontate nelle aule del tribunale.

MAMMA LOREDANA CONOSCE ELENA MORALI: L’INCONTRO

Chi ha voluto invece dire qualcosa su Elena è stata mamma Loredana che si è detta entusiasta di questa nuova donna nella vita di Luigi Mario. “Sono proprio contenta. Mi dispiace per lei, so che sta soffrendo. Finalmente sta con una ragazza, non con una milf come la sua mamma. Che occhi belli che ha questa ragazza, non come chi si mette le lenti colorate ” ha detto la signora. Poco dopo la fine della puntata Luigi Favoloso e sua madre si sono incontrati. C’era anche Elena che tra l’altro viene immortalata sui social prima mentre porta Baghera al guinzaglio e poi mentre fa un sensualissimo bagno in una vasca.