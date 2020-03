CR4, Clizia Incorvaia: “L’aggressione mediatica non va bene, siamo tutti imperfetti”

Ieri sera, mercoledì 4 marzo, è andata in onda su Rete 4 una nuova puntata di CR4 – La Repubblica delle donne. Tra gli ospiti in studio con Piero Chiambretti anche Clizia Incorvaia, reduce dalla squalifica al Grande Fratello Vip 4. La bella Clizia, in questi giorni, sta facendo molto parlare di lei e non solo per quello che è successo al reality show ma anche per le sue questioni amorose e per la sua misteriosa età poi palesata. In studio a CR4 pure Francesca Barra che ha affermato: “La cosa che più ferisce è che si possa cercare un alibi ad uno scivolone così”.

Francesca Barra commenta la squalifica di Clizia Incorvaia a CR4: “No agli alibi”

“La cosa che mi aveva colpito è quando lei (Clizia Incorvaia) in sauna diceva addirittura: ‘Chissà se faranno un remix con questo mio scivolone’. Secondo me bisogna dire solamente una cosa: ‘Scusatemi’. Poi si ricomincia senza cercare alibi o giustificazioni” ha affermato Francesca Barra nello studio di CR4 – La Repubblica delle donne. Clizia Incorvaia ha voluto subito replicare affermando di aver già chiesto scusa. “Cara Francesca, io ho lottato contro la mafia, ero scount, sono stata con i cartelloni…” ha spiegato la ex gieffina alla Barra. “Io non parlerò mai più di quest’evento, tra l’altro sono successe anche cose più importanti: chi sta dando il down, chi si sta menando e io non voglio neanche entrare a parlare di questo. Non voglio neanche giudicare” ha affermato la Incorvaia da Chiambretti.

Lory Del Santo ha invece affermato che quando si è arrabbiati si può dire qualsiasi cosa ma è rimasta scioccata della reazione di Clizia alla nomination. “Quando ci sono le cose importanti, mi chiedo, che reazioni hai?” ha domandato Lory alla Incorvaia. “Le cose importanti le ho avute e le ho affrontate sempre a testa alta” ha detto invece la ex di Francesco Sarcina affermando di essere una donna romantica e di aver ridimensionato tutto.

CR4, Clizia Incorvaia: “Questa non è una società plastica, possiamo sbagliare”

Anche Cristiano Malgioglio è voluto intervenire a CR4. “La cosa drammatica è stata il gesto con il dito” ha affermato su Clizia Incorvaia. “Quel nome è talmente terribile però è successo… Basta” ha poi continuato. “Insegniamo alla gente che l’aggressione mediatica non va bene. Si può cadere a terra ma ci possiamo rialzare più forti di prima perché questa non è una società plastica. Possiamo sbagliare. Io sono imperfetta. La gente deve saperlo: siamo imperfetti. Ma in qualche modo ce la si fa sempre” ha affermato Clizia Incorvaia da Piero Chiambretti. Per Malgioglio invece Clizia è stata furba, intelligente ed esibizionista al Grande Fratello ma pensa che con Paolo Ciavarro ci abbia pensato su per farsi apprezzare dal pubblico. Qui Francesca Barra ha difeso la ex gieffina affermando che sicuramente a sua figlia darà sicuramente un bell’esempio mentre il padre della bambina deve vergognarsi.