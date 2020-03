Giorgia Palmas festeggia il compleanno a casa e la torta di Renato è un vero incanto (Foto)

Un compleanno per Giorgia Palmas diverso dal solito ma non poteva mancare la torta con la candelina (foto). Niente festa di compleanno con famiglia riunita né amici, il periodo non è dei migliori ma Filippo Magnini e la sua dolce Sofia non le hanno fatto mancare il più dolce dei momenti. Non sono mancati ovviamente i regali per Giorgia Palmas e gli auguri di tutti e il suo futuro marito sembra averla sorpresa come al solito per tutta la giornata, fino alla fine, fino alla sera con una meravigliosa torta di Renato Ardovino. Il re delle torte è il più amato dai vip, in ogni festa perfetta non mancano le sue creazioni e anche la torta di compleanno di Giorgia Palmas è un vero incanto. Oro, bianco e rosa, fiori, il nome di Giorgia con i suoi anni, 38. Sul profilo social della festeggiata non mancano le foto, non solo della torta ma anche della loro famiglia.

IN TRE PER FESTEGGIARE CON IMMENSO AMORE IL COMPLEANNO DI GIORGIA PALMAS

L’ultimo compleanno prima del matrimonio. Giorgia Palmas e Filippo Magnini si preparano al sì previsto in questo mese. Mancano le anticipazioni su tanti dettagli delle nozze ma potrebbero anche rimandare tutto per l’emergenza coronavirus. La coppia non si scoraggia di certo, in casa hanno festeggiato il compleanno dell’ex velina mora di Striscia la notizia, in tutta semplicità ma quella torta meravigliosa arrivata a sorpresa ha chiuso nel modo migliore la giornata.

GIORGIA PALMAS CON UN ABITO STUPENDO FA LE PROVE PER IL MATRIMONIO

“38 anni sono un gran bel traguardo e il regalo più bello sono loro, la mia famiglia. Sono felice e per me questo è un bellissimo compleanno” ha scritto la Palmas mentre Filippo e Sofia non le tiravano le orecchie ma la riempivano di baci cercando di fare una foto perfetta tra mille risate.