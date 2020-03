Sara Affi Fella incinta, arriva la conferma: “Io e Francesco siamo felici. Gravidanza non facile”

Ormai è ufficiale: Sara Affi Fella è incinta. A darne la conferma è stata proprio la ex protagonista di un percorso pieno di polemiche a Uomini e Donne a Spy. “E’ una gravidanza ahimé non facile” ha però rivelato Sara Affi Fella. E’ proprio per questo motivo che la donna ha deciso di tornare nella sua città, per avere il supporto della madre in questo periodo così particolare della sua vita. Sara si trova al terzo mese di gravidanza. “Il resto può attendere. Ovviamente sogno una bella festa di nozze” ha affermato la Affi Fella al magazine.

L’ex volto noto di Uomini e Donne è fidanzata da diverso tempo con Francesco Fedato, un calciatore del Gozzano. E’ proprio grazie a lui che Sara Affi Fella è tornata a sorridere dopo tutto quello che è successo nella trasmissione di Maria De Filippi. Ma il matrimonio, almeno per il momento, può attendere. L’obiettivo principale di Sara è portare a termine la gravidanza.

Sara Affi Fella è incinta ed esclude la partecipazione all’Isola dei Famosi

“Aspettiamo, poi sapremo godere del meglio che verrà. Ringrazio sempre la mia famiglia che non mi ha mai abbandonato e posso dirlo, ma a bassa voce, sono felice. Anzi, siamo felici, sia io e sia Francesco” ha affermato Sara Affi Fella a Spy.

Sul web circolava l’indiscrezione della possibilità di vedere Sara Affi Fella naufraga a L’Isola dei Famosi. La donna ha smentito la partecipazione al reality show. “Ho rifiutato perché, se Dio vuole, la mia isola felice la vivrò tra sei mesi quando nascerà mia figlio” ha spiegato così Sara Affi Fella al magazine.

Sara Affi Fella annuncia la gravidanza e torna a parlare di Nicola: “Ho sbagliato ma…”

Sara Affi Fella è però tornata a parlare di Nicola Panico dopo tutte le polemiche. “Capitolo chiuso. Ho sbagliato e ho chiesto scusa” ha affermato. Ora quello che interessa alla donna è preoccuparsi delle cose importanti e, in particolare, della salute del figlio in arrivo. “Forse senza quel viaggio dove ho sbagliato non sarei qui a svelare questa nuova e bella notizia” ha detto Sara Affi Fella.