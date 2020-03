Ilaria D’Amico e i figli a Cortina con outfit abbinati ma è difficile sciare (Foto)

E’ bellissima Ilaria D’Amico con i figli sulla neve, una vacanza a Cortina ma ovviamente ben prima del dovere di restare tutti a casa (foto). La rivista Oggi pubblica gli scatti e la dolcezza della mamma che sulla neve è single con i suoi piccoli Pietro e Leopoldo Mattia. Per il piccolo Buffon è la prima volta sugli sci e non è semplice per mamma Ilaria convincerlo a staccarsi da lei e prendere le prime lezioni con il maestro. Per la giornalista sportiva non c’è tempo per sciare, deve badare ai suoi bimbi ma è felice proprio per questo. Per l’occasione ha scelto un outfit che abbina al piccolo di casa, il colpo d’occhio è perfetto, impossibile non notarli tra tutto il bianco candido. Baby Buffon ci prova, Ilaria D’Amico è attentissima a tutto ma alla fine lui crolla tra le su braccia, ha solo 4 anni e tanta voglia di coccole.

PER ILARIA D’AMICO UN FINE SETTIMANA SULLE DOLOMITI MA SENZA GIGI BUFFON

Dallo studio di Sky alle piste da sci ma ha solo potuto iniziare perché poi i divieti e le chiusure hanno impedito il seguito. Adesso si resta tutti a casa ma la rivista Oggi mostra le belle foto di parte della nuova famiglia Buffon.

Ilaria non è riuscita nemmeno a infilare gli scarponi, non c’è stato il tempo, il figlio nato dalla storia d’amore con Gigi Buffon ha preteso che la sua mamma avesse occhi solo per lui, salvo allontanarsi una ventina di metri con il maestro di sci. Alla fine della lezione un bacio da lontano per dire grazie all’istruttore e poi una bella dormita del bimbo tra le braccia della splendida mamma. Di recente anche Alena Seredova aveva trascorso qualche giorno sulla neve con i suoi figli e Alessandro Nasi, lei meravigliosa anche con il pancione.