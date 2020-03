Mara Venier: “Quando tutto sarà finito io m’embriaco” (Foto)

Mara Venier resta a casa come tutti, è nostro dovere ma c’è chi ancora non lo comprende e la zia Mara si rivolge ai ragazzi, quelli che hanno più o meno l’età di suo nipote Giulio (foto). Un po’ alla volta tutti stanno comprendendo che bisogna fare dei sacrifici in questo periodo di emergenza sanitaria, lei stessa prima presa dalla paura e poi dalla noia pensa al momento in cui tutto sarà finito. La Venier come una vera zia di tutti prima rimprovera e poi ci fa ridere: “Quando finirà tutto c’embriachiamo” volendo così riunire in un’unica parola quando tutti potremo stare di nuovo insieme e l’allegria che può portare un buon bicchiere di vino, un brindisi. Ci sarà tempo per fare tutto questo ma non adesso. Suo nipote ha 17 anni, testa dura come tanti altri ragazzi perché pieni di vita ma la conduttrice parla a tutti così come fa con Giulio.

L’APPELLO DI MARA VENIER

“Voglio fare anch’io un appello ai nostri ragazzi belli e pieni di vita, lo dico ogni giorno anche a mio nipote Giulio che ha 17 anni: abbiate coscienza, fermatevi anche voi, per qualche settimana piantatela di uscire, di far festa. Fate un sacrificio, sarà un mese senza drink?” ha commentato Mara Venier alla rivista Oggi, poi il Governo ha chiuso i locali.

Sa che di lei i giovani si fidano, aggiunge orgogliosa che anche Achille Lauro aggiunge i like ai suoi video su Instagram: “Certo, perché i giovani zia Mara l’ascoltano, sanno che non dico mai cavolate. Di me si fidano”. La sua di brindare tutti insieme è una promessa, promette anche abbracci collettivi e magari una cena tutti insieme.

Anche lei come tutti non vede l’ora di tornare alla normalità e tornare a Domenica In con i suoi collaboratori, con gli ospiti, l’orchestra e gli applausi di sempre.