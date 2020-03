Adriana Volpe su Chi: dalle emozioni del reality al dolore provato fuori

Per molti telespettatori Adriana Volpe è stata la vincitrice morale della quarta edizione del Grande Fratello VIP. Una edizione che passerà alla storia, non tanto per quello che i concorrenti hanno fatto in casa ( oltre ai litigi poco resterà) ma per quello che è successo nello stesso periodo di messa in onda. Parliamo di una pandemia globale che per la prima volta ha cambiato le regole del reality: video con comunicazioni dall’esterno, telefonate, avvisi, notizie. E per Adriana Volpe purtroppo anche la necessità di lasciare la casa per via delle condizioni di salute di un suo parente. Adriana ha messo davanti a tutto, come è giusto che fosse, la sua famiglia. E purtroppo poche ore dopo la sua uscita dalla casa, la notizia della morte di suo suocero.

Dalle pagine della rivista Chi la Volpe spiega come sta vivendo questa complicata situazione.

ADRIANA VOLPE DOPO IL GF VIP 4: PRIMA INTERVISTA SU CHI

“Navigo a vista, sono molto provata per la morte di mio suocero ma al contempo felice per essermi ricongiunta alla mia famiglia” ha detto Adriana Volpe nella sua prima intervista dopo l’abbandono al reality di Canale 5. Nella puntata di questa sera tra l’altro, in diretta, secondo quelle che sono le anticipazioni del 25 marzo 2020, Adriana dovrebbe dare il suo contributo.

Adriana Volpe è ancora molto provata. Spiega infatti che ha lasciato Gisele felice nel sapere di poter trascorrere del tempo con suo padre ma che tutto è cambiato perchè, poco tempo dopo l’inizio del GF a suo suocero è stato diagnosticato un brutto male. Poi l’arrivo del virus che lo ha portato via.

La Volpe spiega che questi ultimi mesi sono scanditi in delle immagini: da un lato la felicità nel ricordo della sua entrata a gennaio nella casa del GF VIP, dall’altro quella della sua uscita. La mascherina, i guanti, la distanza tra le persone, le strade deserte e i negozi chiusi, qualcosa che non potrà mai dimenticare.

La Volpe, orgogliosa di essere italiana in questo momento così difficile sogna anche di poter tornare presto in tv a fare quello che più ama: comunicare.