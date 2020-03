Il futuro di Adriana Volpe in tv? Su Chi svela cosa vuole fare

Quando Adriana Volpe era ancora nella casa del Grande Fratello VIP 4, fuori si parlava di quello che sarebbe potuto essere il suo futuro. Si era persino detto che per Adriana ci fosse un programma nell’immediato futuro, un programma da condurre al fianco di Michele Cucuzza nel sabato di Mediaset. L’emergenza coronavirus in Italia ha cambiato tutto: tanti sono stati i programmi sospesi, tante le decisioni di Mediaset ( come quella affidare Mattino 5 esclusivamente a Francesco Vecchi, mandando in panchina Federica Panicucci). Difficile quindi pensare che l’esperimento immaginato per Adriana Volpe e Cucuzza possa prendere il via in una situazione emergenziale come quella che si sta vivendo. Mai dire mai in ogni caso, potrebbe succedere di tutto.

In ogni caso, dalla sua prima intervista dopo l’abbandono al GF VIP 4 che arriva dalla rivista Chi, Adriana Volpe spiega quello che vorrebbe fare in tv adesso che ha ricevuto tra l’altro, anche l’ondata di affetto da parte del pubblico che l’ha seguita con grande passione.

LE PAROLE DI ADRIANA VOLPE DALLA SUA INTERVISTA SU CHI

I progetti per il futuro immediato di Adriana Volpe:

“Ora vorrei essere portatrice di un messaggio di solidarietà. Noi personaggi dello spettacolo abbiamo una grande responsabilità perché abbiamo il privilegio di essere ascoltati. E io sento forte dentro di me il richiamo alla solidarietà nei confronti di chi sta cercando ogni giorno di salvare vite umane. Devo aver seminato bene, però. I miei fan, con la complicità di alcuni amici, hanno promosso il volo di un aereo virtuale al posto dei classici aerei che sorvolano la casa del Gf per raccogliere fondi per l’ospedale Spallanzani di Roma. Che meravigliosa scoperta.”

E per il futuro lavorativo invece:

“Questa esperienza, vista anche dall’esterno dopo l’uscita alla Casa, mi ha definitivamente fatto capire che il primo obiettivo lavorativo per me è la comunicazione autentica, fatta di semplicità, verità. Che sia un programma di intrattenimento o un talk, un game show, non importa. Ciò che il Grande Fratello mi ha fatto capire è che non rinuncerò mai a essere me stessa.”