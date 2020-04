Martina Colombari magrissima preoccupa i fan ma in casa continua a camminare (Foto)

Tanti i vip che mostrano foto e dirette da casa in questo periodo e Martina Colombari continua a farlo come sempre. Qualcuno nota che Martina Colombari è magrissima, è vero ma non è mai stata diversa e in più ci sembra che come sempre sia in gran forma. I fan intanto si preoccupano, le chiedono se è tutto sotto controllo e lei come sempre risponde con le sue bellissime foto senza trucco, senza dovere essere a tutti i costi perfetta. I fan l’adorano anche per questo, non ha bisogno di vestirsi né di truccarsi solo per un selfie da postare sui social. In più c’è la sua risposta a chi le dice di mangiare di più. Martina mangia e anche tanto però si allena e si vede ma in più mostra nelle stories cosa fanno lei e il marito dopo pranzo e dopo cena.

MARTINA COLOMBARI CAMMINA SENZA SOSTA IN CASA

E’ uno dei suoi metodi per tenersi in forma e dietro di lei c’è anche Billy Costacurta. L’ex calciatore ha mangiato la cioccolato dell’uovo di Pasqua, lei ha terminato la colomba pasquale. Insieme corrono ai ripari e non c’è niente di meglio che camminare dopo un pranzo o una cena un po’ più abbondanti.

In realtà è un’ottima abitudine da osservare sempre ma purtroppo possiamo farlo solo in casa e Martina e Billy camminano in lungo e in largo, lui addirittura ascolta la musica mentre cammina. Un ottimo esempio di come possiamo mantenerci in forma in questo terribile periodo di quarantena. In molti confessano di mangiare di più in questo periodo, tra loro forse c’è anche la Colombari. Saranno più tranquilli adesso i fan preoccupati del suo peso?