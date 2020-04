Il figlio di Caterina Balivo non vuole mostrare sui social nemmeno i capelli e lei si diverte con Cora (Foto)

Caterina Balivo per la prima volta ha tanto tempo da trascorrere a casa con i suoi figli e si gode ogni istante anche se poi la sera arriva distrutta, come tanti genitori. Non perde l’abitudine di scattare foto di continuo ai suoi figli ma sembra che il primogenito non abbia molta voglia di mostrarsi, non vuole apparire sui social e la sua mamma ovviamente rispetta la sua privacy, già così forte a 7 anni. Se Guido Alberto si concede raramente alle foto ma sempre con la promessa che la mamma non le pubblichi, Cora non detta ancora regole in casa e Caterina Balivo si diverte con lei dedicandole stories e scatti. Pochi minuti fa l’ennesima foto della sua bimba che accarezza i fiori colorati, li trova bellissimi e la conduttrice insiste perché le piace educare i suoi figli al bello.

CATERINA BALIVO MAMMA ATTENTA E CON TANTE REGOLE IN CASA

Più volte su Instagram ha confidato che l’educazione dei suoi figli viene prima di tutto, che in casa si rispettano tutte le regole, soprattutto a tavola. Quindi è assolutamente vietato mangiare sul divano ma i suoi bimbi a volte lo fanno e trovano anche il modo per non farla arrabbiare troppo.

Cora mi ripete: “Mamma che fiori bellissimi, che fiori bellissimi”. Lo fa quando si sveglia, mentre pranza e ora mentre li vuole toccare.

“Mi piace riflettere sul loro senso estetico ed educarli al bello e al rispetto per le cose di casa. Mi arrabbio se mangiano qualcosa sul divano ma poi mi intenerisco quando cercano di raggirarmi con le parole e le faccine per spiegarmi che non lo faranno più.

Mi piace fotografarli e riguardare le loro foto tra qualche mese e mi dispiace che lo possa fare solo con la piccoletta perché lui non vuole far vedere sui social neanche i suoi capelli (testuali parole!!). Si concede alle foto solo se glielo chiedo con grazia e tenerezza e mi piace rispettare la sua privacy così forte già a 7 anni” starebbe ore a scrivere dei suoi figli ma non vuole annoiare nessuno, quindi forse per oggi ha terminato i sui post.