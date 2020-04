L’annuncio di Fabiana Britto a Pomeriggio 5: “Sono mamma Barbara”

Una lieta notizia che scalda sempre il cuore quella di una nuova vita che sta per arrivare! Ce lo ha annunciato ieri Barbara d’urso nella puntata di Pomeriggio 5 in onda il 20 aprile 2020. Nella seconda parte del programma di Canale 5 dedicata al gossip e all’intrattenimento, la conduttrice si è collegata in diretta con Brescia, con Fabiana Britto, dalla casa dove vive con suo marito. E subito la soubrette ha voluto dare la notizia: “Sono mamma Barbara”. Prima ancora di rivelare di essere incinta, la Britto si considera già mamma e tutto questo è davvero bellissimo. Con le lacrime agli occhi ha detto di essere super emozionata. Tutto è andato come nel migliore dei modi. Qualche mese fa il matrimonio in gran segreto con l’imprenditore che lei ama da tempo; poi il viaggio di nozze in America con le immagini da New York mandate proprio alla conduttrice per Pomeriggio 5 e ieri la dolce notizia. Fabiana Britto e suo marito aspettano un bambino.

Felicissima per questa notizia anche Barbara d’Urso che non vede l’ora di conoscere la piccola creatura che presto nascerà!

DA POMERIGGIO 5 UNA DOLCE NOTIZIA: FABIANA BRITTO E’ INCINTA

Fabiana non nasconde la sua gioia e si commuove anche nel rivedere le immagini del suo matrimonio. Poi però si fa più seria raccontando di come sta vivendo questo momento e di quelle che sono le paure di una donna che affronta la gravidanza in un momento delicato come quello che tutto il mondo sta vivendo.

La Britto in diretta a Pomeriggio 5 commenta: ” Un momento duro e difficile per tutti noi. Io esco con un po’ di paura. Ancora non so se è un bambino o una bambina. Non me l’aspettavo proprio. Volevo fare anche altre cose, ma Dio mi ha regalato questo bambino”.

Non possiamo che fare i nostri migliori auguri a Fabiana per questa bellissima notizia.

L’annuncio di Fabiana Britto a Pomeriggio 5: “Sono mamma Barbara” ultima modifica: da