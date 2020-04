Clio Make Up ha partorito, è nata la sua seconda figlia (Foto)

Clio Zammatteo ha dato alla luce la sua seconda figlia, la notissima Clio Make Up ha appena partorito ed è mamma per la seconda volta (foto). E’ nata un’altra splendida bambina che Clio e Claudio hanno chiamato Joy. Uno scatto subito dopo il parto mentre la make up artist più famosa sul web ha sul seno sua figlia. Poche ore prima ha avvisato tutti che stava per andare in ospedale, poi il tempo per le ultime storie su Instagram, pochi minuti di silenzio ed è arrivata la bellissima Joy. Mamma Clio l’ha presentata subito al mondo e come sempre è apparsa con il trucco perfetto. Non poteva smentire la sua professionalità la Zammatteo, nemmeno in sala parto. Quando ha messo al mondo la prima figlia, Grace, ha in pratica partorito in diretta. Per lei è fondamentale che i suoi follower sappiano sempre tutto e vivano con lei la sua vita, gran parte della sua vita.

CLIO ZAMMATTEO HA PARTORITO IN VIRGINIA DOPO AVERE LASCIATO NEW YORK

“E’ nata Joy” sono le uniche meravigliose parole aggiunte alla foto dopo il parto, non c’è bisogno di dire altro, anche perché Clio aveva già detto tutto in questo settimane. La paura per l’emergenza coronavirus e il comportamento di tantissime persone a New York aveva fatto fuggire la blogger con suo marito e la figlia fino in Virginia. In lacrime aveva avvisato tutti della fuga, della paura nel vedere tante persone che invece di fare la fila al supermercato la facevano davanti ai negozi di armi.

Ad accogliere tutta la famiglia una carissima amica di Clio, blogger anche lei. Poi i dubbi perché in Virginia la mamma non aveva l’assicurazione sanitaria né un ginecologo a cui fare riferimento. Alla fine una soluzione l’hanno trovata, Joy è nata e madre e figlia stanno benissimo. Benvenuta al mondo piccola, anche se la sua mamma dovrà vederla per un po’ con la mascherina.