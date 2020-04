La quarantena di Antonella Clerici è un privilegio: “Molti mi ritenevano pazza” (Foto)

Da due anni Antonella Clerici vive ad Arquata Scrivia ed è nel suo bosco che sta trascorrendo la quarantena consapevole che per lei il lockdown nel suo posto del cuore sia un vero privilegio (foto). Un bosco meraviglioso dove passeggiare ogni mattina con Vittorio Garrone, la possibilità di respirare aria pura, di prendere il sole, di vivere a stretto contatto con la natura, anche di abbracciare gli alberi e di restare lontana da occhi indiscreti. La sua quotidianità in questo periodo di emergenza coronavirus è fatta di cose semplici, sono tornate le ricette con gli amici chef e c’è anche l’orto ma di quello si occupa Vittorio Garrone, lo rilassa, per lui è terapeutico. Antonella Clerici racconta la sua quarantena a Rtl e confida che quando ha lasciato Roma, La prova del cuoco e il resto, per andare a convivere in Piemonte con Vittorio Garrone c’è chi ha creduto fosse pazza. Scherza ma in realtà pensa sul serio che molti abbiano fatto questo commento.

ANTONELLA CLERICI CERCA DI MANGIARE SANO E OGGI HA PREPARATO LEI LA CARBONARA

Non solo l’orto di casa, per mangiare sano si affida anche alle aziende agricole che consegnano frutta e verdura e anche dei pasti già pronti, ottimi.

In più c’è sua figlia Maelle che è una vera appassionata di cucina, ha solo 11 anni ed è già bravissima: “Fa una panificazione al giorno, ha preparato una torta pazzesca da sola, non so come ha fatto”. E’ la torta che ha preparato per il compleanno di Beatrice Garrone. Antonella conclude: “Ti dico che cosa ho voglia di mangiare oggi, ho voglia di farmi una bella carbonara. Il mio segreto è usare i rossi, un rosso d’uovo ogni due persone” ed è ciò che ha cucinato oggi per festeggiare la figlia del suo compagno.