Naomi Campbell svela il suo segreto: mangia solo a pranzo e dolci solo la domenica (Foto)

Naomi Campbell deve avere più di un segreto di bellezza per essere da sempre in forma perfetta, magrissima a 49 anni, praticamente al top (foto). Un segreto l’ha svelato ed è quello che molte bellissime donne nascondono: Naomi Campbell mangia pochissimo, non cena, mangia solo una volta al giorno, a pranzo. In genere le modelle, le showgirl, si dicono fortunate perché mangiano di tutto e fanno anche poca attività fisica, a parte qualche eccezione, mentono. Naomi Campbell che è stata davvero una top model, definita la Venere Nera, ha rivelato come fa a non ingrassare nonostante alla soglia dei 50 anni il metabolismo rallenti. In un’intervista al Wall Street Journal ha confessato che fa un solo pasto al giorno. Voi quante volte mangiate nell’arco delle 24 ore? Quindi mangia poco, pochissimo, quasi niente rispetto a chi non vede l’ora di fare colazione, spuntini, pranzo e cena. Sembra che a volte salti anche il pranzo, e questo segreto ci piace davvero poco.

NAOMI CAMPBELL LA DOMENICA SI CONCEDE ALCUNI DOLCI

“Mangio a pranzo. Il pranzo è la mia cena, perché in realtà mangio una sola volta al giorno… La domenica invece mi concedo dei dolci, faccio dei dessert, delle torte, dei pudding”. Non finisce qui perché ha aggiunto che ai solidi preferisce i liquidi e che quindi passa intere giornate senza toccare cibo che tutti adoriamo masticare. Prendi invece i succhi che le danno vitamine e sali minerali.

Per Naomi non è però un sacrificio. E’ evidente che sia ormai abituata, il suo corpo non le chiede di mangiare cose diverse; è esattamene ciò che desidera. “Non mi affamo ma mangio solo quando ne ho voglia. Se voglio passare intere giornate senza mangiare lo faccio, bevo solo acqua o qualche succo. Dipenda da come mi sento. Quando fa caldo, a volte voglio solo dei succhi. Non è che lo programmo. Può durare un giorno, oppure due, oppure una settimana. Faccio quello che mi sento di fare al momento”. State pensando anche voi che se mangiassimo quello che ci va sempre sarebbe un disastro per noi?

Naomi Campbell svela il suo segreto: mangia solo a pranzo e dolci solo la domenica (Foto) ultima modifica: da