Paola Perego con le stampelle dopo l’incidente in casa ma non perde l’ironia (Foto)

Paola Perego con le stampelle dopo l'incidente in casa ma non perde l'ironia

Una foto su Instagram di Paola Perego in stampelle mostra il colpo di sfortuna della conduttrice in piena emergenza coronavirus. Non è mai il momento giusto per infortunarsi ma questo è davvero il peggiore anche se a Paola Perego non ha fatto perdere il sorriso e l’ironia. Pantaloncini corti, sneakers e stampelle, l’immancabile mascherina e lei che tornando a casa dopo il controllo in ospedale scrive “Niente mondiale per la Perego”. Si è fatta male mentre si allenava o mentre si occupava di altro in casa? Ieri pomeriggio ha confidato ai suoi fan che ha subito una distrazione del quadricipite. Niente di grave anche se resta la curiosità. Dopo l’incidente si è fatta accompagnare al Concordia Hospital di Roma per poi uscire con le stampelle e anche con il sorriso. Sembra dovrà stare ferma per un po’ di tempo e adesso non fa certo piacere dovere pensare di restare bloccati ancora in casa.

PAOLA PEREGO L’IRONIA CONTRO VITTORIO FELTRI

Non è nata al Sud ma lo conosce bene e le parole di Vittorio Feltri non l’hanno certo ferita, non possono ferire nessun meridionale, sono di poco conto, ma l’ironia del duo I Sansoni va condivisa. Dobbiamo pur sorridere in questo periodo così difficile e Fabrizio e Federico nel loro modo di rispondere a Feltri sono piaciuti anche a Paola Perego.

“Fiera di essere meridionale dentro” ha commentato la conduttrice postando sul suo profilo social l video de I Sansoni. Tanti i follower che le hanno augurato che anche questa passi presto. Sergio Friscia, Rita Dalla Chiesa, Paola Turci, Samatha De Grenet, Antonella Clerici e tanti altri l’hanno abbracciata virtualmente. Il 17 aprile ha compiuto 54 anni festeggiando da sola con Lucio Presta, il dispiacere più grande non potere avere accanto i figli e soprattutto il nipotino che adora. Auguri a Paola Perego!

