Prova costume per le vip in quarantena ma sul terrazzo o balcone (Foto)

Le temperature si sono alzate e come ogni anno le vip fanno la prova costume, questa volta purtroppo sul balcone o terrazzo, le più fortunate in giardino e magari a bordo piscina (foto). Anna Tatangelo si accontenta di poco, le basta asciugare i capelli all’aria aperta; non vive più con Gigi D’Alessio, la loro storia d’amore è finita già da un po’ ma va benissimo anche il balcone per un po’ di sole in pantaloncini. Elena Santarelli è prontissima per il mare, il suo costume intero le sta un incanto, di spazio ne ha un po’ di più e le e sue foto per la prova costume sono un vero shooting. Diletta Leotta dopo gli allenamenti sul balcone non rinuncia alla tintarella, inutile dire che per lei la prova costume è sempre un gran risultato. Tania Cagnotto indossa il due pezzi anche mentre il marito le taglia i capelli, tutto però lontano da occhi indiscreti. Non c’è dubbio che le splendide vip che indossano i costumi sul balcone in città siano quelle che scatenano più invidie e gelosie.

DA ELENA SANTARELLI A DILETTA LEOTTA LA PROVA COSTUME IN QUARANTENA

L’estate non è poi così lontana e poco importa se andremo o meno al mare, l’abitudine non si cambia e non la cambia Guendalina Tavassi. I suoi bikini sono ben visibili anche a distanza, il marito Umberto D’Aponte manifesta la sua gelosia ma senza risultato. Anche Sabrina Salerno è un vero splendore in costume ma sul divano di casa.

Fortunatissima Wanda Nara che può già prendere il sole nella villa in cui ha deciso di trascorrere la quarantena con tutta la famiglia. “Risplendere sempre, risplendere ovunque, grazie alla luce del sole” è il commento positivo di Elena Santarelli e non mancano i sorrisi delle altre splendide vip come Filippa Lagerback, Roberta Giarrusso, Francesca Sofia Novello e tante altre. Fortunatissima anche Clizia Incorvaia nella sua Sicilia. Tutte promosse, poco importa se questa estate avremo qualche chilo in più, conta ben altro ma per mettersi in forma non è mai troppo tardi.