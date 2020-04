Tutti pazzi per Sirius l’ufficiale gentiluomo che corteggia Gemma Galgani: lei 70 anni, lui 26

E’ andata in onda oggi un’altra puntata di Uomini e Donne di quelle che ci saremmo risparmiati. Ma per fortuna questo esperimento volte al termine e da lunedì si tornerà in qualche modo alla normalità. In ogni caso ci tocca commentare quello che è successo oggi. Una Pamela Prati con qualche annetto in più, nei panni di Gemma Galgani, ha iniziato a conoscere un corteggiatore mai visto nella vita reale. E fin qui nulla di eccezionale; la cosa si fa più intricata perchè il baldo giovane che corteggia una donna di 70 anni, di anni dice di averne 26, poi forse ne ha 38...Sirius si presenta a Gemma ma anche al pubblico di signore che seguono il programma di Canale 5 e in pochi minuti, con il suo fascino di ufficiale gentiluomo, conquista praticamente tutti. E come potrebbe non essere così? Divisa bianca della marina militare, muscoli, passione per gli animali.

Per attizzare l’interesse di Gemma, che a quanto pare si giustifica dicendo di essere interessata a lui perchè convinta che sia più vecchio di quello che dice, Sirius le ha anche mandato un video mentre indossa la divisa e fa vedere tutto il suo fisico scultoreo. Sui social non passa inosservato un dettaglio, come potrete vedere dal fermo immagine che abbiamo scelto per aprire questo nostro articolo. Un lato b da urlo che ha fatto impazzire tutti i fans di Uomini e Donne all’ascolto.

TUTTI PAZZI PER L’UFFICIALE CHE CORTEGGIA GEMMA: LUI HA 26 ANNI, LEI 70

Gemma pare abbia apprezzato, come dimostra anche un altro fermo immagine che vi riportiamo qui. Non sarà un tantino esagerato tutto questo entusiasmo verso un ragazzo che se avesse davvero 26 anni, potrebbe essere suo nipote?

Sui social c’è persino chi dice che il bel corteggiatore di Gemma non esista e che si sia ispirato a questo video

Non ci resta che attendere la puntata di lunedì e le prossime puntate del trono over perchè come ha rivelato Maria de Filippi nelle anticipazioni di Uomini e Donne date a Vanity Fair, vedremo presto anche l’incontro tra Gemma e i suoi spasimanti conosciuti in chat.

Questo Sirius esisterà davvero? E che cosa vuole o può volere da una donna di 70 anni?