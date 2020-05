Tina Cipollari insonnia e incubi, ha passato settimane terribili a casa con i figli (Foto)

Per tutti le prime due settimane della quarantena sono state difficili da superare e Tina Cipollari confida di essere stata molto male (foto). Alla rivista Nuovo l’opinionista di Uomini e Donne ha raccontato di incubi arrivati quando ha iniziato a dormire, perché per i primi tempi ha anche sofferto di insonnia. All’inizio della pandemia la paura l’ha travolta. Mamma di tre figli adolescenti a cui dare sicurezza e risposte, il compagno troppo distante e tanti progetti da rimandare a una data inesistente. Tina Cipollari tira fuori tutto adesso, immaginiamo che raccontarlo prima fosse difficile per tanti motivi. Era spaventata e disorientata, la difficoltà a prendere sonno ha complicato tutto. Adesso si è invece abituata a questa situazione, un po’ come tutti, anche se è stanca di non avere la libertà di uscire e di incontrare le persone care, soprattutto i suoi fratelli.

C’E’ SEMPRE UN LATO POSITIVO ANCHE IN QUESTA PANDEMIA

“Le prime due settimane non riuscivo a dormire e avevo gli incubi. Adesso gradualmente mi sto abituando, anche se mi auguro che finisca al più presto. Mi manca la libertà di uscire quando voglio e di andare a trovare le persone cui voglio bene” e poi c’è il suo Vincenzo troppo distante a Firenze.

Non è stato e non è semplice nemmeno tenere in casa i suoi figli ma è grata per questo tempo che ha potuto trascorrere con loro, dedicandosi del tutto a i suoi ragazzi. “Trascorro le giornate insieme ai miei figli adolescenti e devo ammettere che non è facile tenerli chiusi in casa tutto il giorno. L’unica cosa positiva è che abbiamo più tempo per stare insieme e fare lunghe chiacchierate”. E’ grazie a loro che non ha conosciuto la noia in queste settimane ma spera che tutto torni presto come un tempo.

