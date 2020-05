Mara Venier confessa i chili presi, le difficoltà con Nicola e la mazzata sui nipoti (Foto)

La quarantena è difficile per tutti e anche per Mara Venier nonostante sia sempre presente col sorriso a Domenica In, ma quella è stata la sua unica uscita durante il lockdown, terrorizzata dal coronavirus (foto). E’ la signora della domenica, è un personaggio della tv ma è una donna come tante, moglie, nonna. Anche Mara Venier è ingrassata in quarantena, nella sua intervista al quotidiano.net ha confidato gli otto chili presi, davvero tanti ma come tante persone non ha fatto che cucinare a pranzo e a cena, uno dei pochi modi per consolarsi. L’abbiamo vista pulire e cucinare anche su Instagram per poi piangere e ridere a Domenica In, vera come poche. Il primo giorno in cui ha potuto rivedere il suo nipotino Claudio l’ha fatto, come tanti nonni, ma con tutte le preoccupazioni possibili, mascherina e distanza, nessun bacio, nessun abbraccio. E’ questa la parte che la fa più soffrire.

MARA VENIER AMAREGGIATA DALLE PAROLE DI ILARIA CAPUA SU NONNI E NIPOTI

Molti nonni capiranno il dispiacere della Venier nell’avere ascoltato la virologa: “Il rapporto tra nonni e nipoti non sarà mai più lo stesso…”. La stima ma ha dato a tutti un colpo al cuore, l’ha anche confessato a Domenica In, avrebbe dovuto usare più sensibilità e delicatezza. Nessuno sa come sarà il futuro, non si può parlare di per sempre, è assurdo. “Siamo già così avviliti, preoccupati, disperati… sentirsi dire che il rapporto tra nonni e nipoti non sarà mai più lo stesso, è stata una cosa molto forte, una vera mazzata. Certe considerazioni andrebbero dette in un altro modo. C’è stata un’autentica sollevazione da parte di tutti i nonni”.

Anche con Nicola Carraro ha vissuto un periodo mai condiviso prima, non erano abituati a stare così tanto insieme: “Lui trascorre gran parte dell’anno lontano, spesso va a giocare a golf. Quando è scoppiata l’epidemia era a Santo Domingo, è riuscito a tornare con un aereo privato. Non avevamo mai vissuto insieme così stretti stretti. Per fortuna abbiamo una casa su due piani, dove ognuno ha i propri spazi. Come in tutte le coppie ci sono i momenti d’amore, i momenti di insofferenza, credo valga per milioni di italiani”. Davvero una donna come tante e come tante non si staccherà più dai suoi nipoti, anche se con tutte le precauzioni, e adesso è tempo di dieta per perdere tutti gli 8 chili in più.