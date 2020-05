Laura Chiatti troppo magra? Le risposte di Ambra Angiolini e Marco Bocci stendono tutti (Foto)

Era prevedibile che Laura Chiatti sarebbe stata attaccata sui social dopo avere confidato di sentirsi meglio, sgonfia dal peso che le causavano le allergie alimentari appena scoperte. Le foto postate hanno svegliato gli haters dando modo ai soliti di scrivere parole senza senso. Ha perso 4 chili Laura Chiatti ma non desiderava dimagrire, aveva bisogno di sentirsi bene. Chi soffre di intolleranze o allergie alimentari sa bene di cosa parlava Laura Chiatti. Si è affidata a un nutrizionista, nessun programma alimentare fatto da sola. Voleva essere generosa con tutti spiegando che quando ci sono determinati sintomi potremmo far scattare l’allarme delle allergie alimentari. Soddisfatta della sua forma fisica e delle energie ritrovate ovviamente ha continuato a postare le sue foto sul profilo Instagram. Non è passato molto tempo e sono arrivati i commenti peggiori, gli attacchi di chi pensa che il suo sia un messaggio negativo perché ormai troppo magra.

LAURA CHIATTI RISPONDE E CON LEI MARCO BOCCI E AMBRA ANGIOLINI

“A tutti i malati di mente che in questi giorni si permettono di scrivere le cattiverie più becere ed ignoranti sul mio eccessivo dimagrimento di 4 kg, facendosi forza sul fatto che essendo io un personaggio pubblico dovrei tacere ed abbassare la testa prendendomi insulti perché ho in teoria scelto di espormi” invece ha risposto con una nuova foto tentando di fare capire che non si scherza con le vere malattie, con l’anoressia, che non c’entra nulla con lei. Ha ribadito che il suo è un problema di allergie alimentari e che non è carne da macello in quanto personaggio pubblico. Pronta quindi a difendersi: “perché il danneggiamento del prossimo che sia pubblico o privato è un grave reato che può portare a gravi conseguenze”. Chiede di smetterla con le cattiverie, non ha bisogno di difese ma arrivano tra gli altri anche Marco Bocci e Ambra Angiolini.

“Che bello avere una donna non solo bella ma anche con la testa e le palle” il commento di suo marito. Ambra Angiolini non ha retto e con fiore e arcobaleno ha tuonato: “Certe volte l’unico rimedio, per quanto preistorico, è un sano [email protected]@@@@@@lo… senza troppe spiegazioni. Sei bellissima, questo si vede”.