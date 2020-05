Alba Parietti splendida sessantenne in bikini fa incetta di like

Ultimi scampoli di quarantena davvero bollenti per Alba Parietti. La show girl ormai ci ha preso gusto e anche se siamo tutti liberi di goderci il ritorno a una apparente normalità, la Parietti continua a regalare scatti dalla sua stanza, dalla sua casa. Ci ha fatto compagnia per tutto il lockdown, mostrandosi al naturale e ricevendo tra l’altro tantissimi apprezzamenti da chi l’ha vista molto più bella in questa versione che con il trucco! E ieri Alba si è voluta fare una dedica speciale. I 60 anni si avvicinano e lei si sente in ottima forma. Ha regalato a chi la segue con tanto affetto uno scatto che la ritrae in costume. Possiamo dire che in bikini è davvero bellissima, prova costume sicuramente superata per lei. La Parietti inoltre ironizza sul fatto che un post in bikini potrebbe scatenare gli haters ma a differenza di quanto si aspettava forse, sono molti di più i commenti di chi ha apprezzato lo scatto!

ALBA PARIETTI IN FORMISSIMA IN BIKINI: ECCO LO SCATTO DAI SOCIAL

Il messaggio di Alba Parietti per accompagnare la sua foto sui social:

E l’anno prossimo saranno fieramente 60 … li amo tutti non ne lascerei e negherei nessuno , sono miei li ho stravissuti , se qualcuno pensa che per me l’età sia un offesa o un deterrente si sbaglia … sono una bandiera , sono viva e fiera di essermeli vissuti e mangiati tutti . Prova costume @missbikiniluxe adoro questo momento in cui finalmente ho una scusa per esibirmi e prendermi il 50 per cento di insulti . Anche questo mi fa sentire tremendamente viva . Sono infantile e ho “un’età certa “non “ una certa età’’ …. bellissima giornata piena di sole e vento e contraddizioni esattamente come me . ♥️

In questa quarantena tra l’altro la Parietti ha anche rivoluzionato il suo look. Addio parrucca ed extension, adesso si piace così, al naturale.

Sicuramente una bellissima donna, come si suol dire in questi casi, 60 anni e non sentirli!

Alba Parietti splendida sessantenne in bikini fa incetta di like ultima modifica: da