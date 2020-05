Rose rosse per Belen Rodriguez e lei ringrazia per tutto l’amore (Foto)

Nelle Stories Instagram di Belen sono apparse delle rose rosse, qualcuno le ha inviate alla splendida showgirl ma non c’è nessun lieto fine nella storia d’amore con Stefano De Martino (foto). Ancora una volta Belen e Stefano sono al centro del gossip e purtroppo ancora una volta per una crisi, una nuova separazione. E’ lei a parlare questa volta, non dice molto ma si intuisce tutto, la colpa è di suo marito, non si prende nessuna responsabilità, lei alla famiglia ha sempre tenuto più di tutto. Stefano De Martino intanto resta in silenzio, nessun messaggio da parte sua, niente che i fan possano leggere, niente su cui il gossip possa parlare. E’ a Napoli per lavoro, per le registrazioni di Made in Sud, sembra che quando torna a Milano non resti mai a casa con Belen.

IL MESSAGGIO CHE ACCOMPAGNA LE ROSE ROSSE PER BELEN

“Eterna come il bene che ti vogliamo! Lontani ma vicini per un abbraccio virtuale. Siamo con te” questo il biglietto che accompagna le rose rosse che ieri ha ricevuto Belen. Un gesto molto carino pieno di grande affetto da parte dei suoi fan. “Davvero grazie ragazzi, siete l’amore!” è stata la risposta della Rodriguez nel mostrare i fiori ricevuti, l’amore che adesso non può farle che bene.

Tantissimi i messaggi per lei da parte di chi cerca di darle forza, sembra che in tanti abbiano già capito tutti e giudicato tutto. Cosa è accaduto tra i due forse non lo sapremo mai ma c’è chi parla di un litigio che ha sentito tutto il palazzo, chi di un tradimento, chi di altro.

Intanto, Belen continua ad ascoltare musica, a postare nelle sue Stories i brani che in questo periodo la colpiscono ma che forse sono anche un messaggio per qualcuno.