Il primo compleanno di Cristina Marino con la figlia, è il regalo più bello di Luca Argentero (Foto)

Primo compleanno da mamma per Cristina Marino che con la figlia Nina e un meraviglioso bouquet di fiori ha festeggiato i suoi 29 anni (foto). Il 12 aprile anche Luca Argentero ha compiuto gli anni, 42, commentando che il regalo più bello di sempre era quello di diventare papà, dopo poco più di un mese è nata la piccola Nina. La coppia ha rivelato il nome della figlia solo dopo il parto e non ha alcuna intenzione di mostrare il visino della loro principessa. E’ il compleanno più bello della sua vita, Cristina Marino lo confida sui social mostrando i fiori sul letto accanto alla tenerissima Nina. I piedini e le manine più teneri, c’è tutto l’amore possibile in quello scatto meraviglioso. Tantissimi gli auguri di buon compleanno per l’attrice e modella, da Costanza Caracciolo ad Alessia Ventura, Melissa Satta, Giusy Buscemi, la lista è lunghissima, tante le colleghe e le amiche che l’hanno inondata di cuori ma il messaggio più bello è quello del suo Luca.

LUCA ARGENTERO FA GLI AUGURI ALLA SUA CRISTINA

“Buon compleanno mamy” è il dolce messaggio alla sua compagna che da poche settimane è diventata mamma regalando a entrambi la gioia più grande. Una foto diversa dalle altre, uno scatto di Cristina Marino prima del parto, niente sorriso ma intensa, come sempre, bellissima senza eccessi. Un po’ di ironia nei suoi hashtag per la donna della sua vita e adesso c’è il loro regalo da crescere insieme, da coccolare godendo ogni istante di una nuova vita.

Cristina Marino e Luca Argentero hanno trascorso la quarantena nella splendida casa di campagna in Umbria, ancora più isolati dal mondo ma felici di vivere senza intrusioni, come una famiglia normale tenendo ben distinti il lavoro dalla vita privata, pronti a proteggersi e adesso a proteggere la piccola principessa di casa.