Michelle Hunziker è incinta, arriva il maschietto per lei che questa volta non smentisce?

Michelle Hunziker è incinta, la showgirl svizzera è in dolce attesa del quarto figlio? Il dolce pettegolezzo è arrivato in diretta tv dalla voce di Jonathan Kashanian attraverso le telecamere di Detto Fatto, un ottimo indizio che fa supporre che lo scoop sia reale. A 43 anni Michelle Hunziker sarebbe incinta e potrebbe magari avverarsi il suo desiderio di avere un maschietto dopo tre splendide figlie. La Hunziker non ha mai nascosto il suo sogno, allargare la famiglia per potere crescere un principino. E’ l’ennesima volta che il gossip parla di gravidanza per Michelle e ogni volta lei si è precipitata con ironia a smentire, questa volta non l’ha ancora fatto, tutto mentre in tv si vocifera sempre di più che il pancino ci sia. E’ il solito tormentone che arriva sull’ennesima gravidanza o Michelle Hunziker è davvero incinta?

A DETTO FATTO LO SCOOP SU MICHELLE HUNZIKER

Jonathan sembra convinto di ciò che ha detto ma Bianca Guaccero è rimasta stupita, lei non sa niente e ha messo subito messo le mani avanti. L’opinionista invece sembra certo, è una notizia che ha avuto da chi le cose le sa sempre un po’ prima.

E’ una notizia freschissima quindi Michelle è ancora in tempo per smentire la gravidanza ma intanto il tempo passa e lei tace. Che lei e Tomaso Trussardi stessero provando da tempo ad avere un altro bebè non è una novità, magari anche per questa bellissima coppia la quarantena è stata d’aiuto. Attendiamo il seguito e questa volta speriamo per Michelle e Tomaso che sia maschio.

“Non faccio mai queste cose in tv, perché non mi occupo di gossip e non dirigo nemmeno un giornale – ha commentato Jonathan – Ma leggendo e bazzicando in ambienti un po’ importanti, dove si sanno le cose un po’ prima, ho ricevuto una notizia dell’ultima ora, che nessuno mi ha ancora smentito”. Speriamo non arrivi la smentita!