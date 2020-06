Michelle Hunziker non è incinta e scappa a Varigotti per il primo bagno (Foto)

Anche questa volta Michelle Hunziker non è incinta e ha dovuto smentire tutto (foto). Nessuna gravidanza per Michelle che intanto è finalmente riuscita a scappare a Varigotti. Per l’ennesima volta un dolce pettegolezzo sulla showgirl svizzera ma anche Jonathan Kardashanian non ha beccato il momento giusto, lo scoop rivelato a Detto Fatto è sbagliato, non c’è nessun quarto figlio in arrivo per la coppia Hunziker – Trussardi. L’opinionista l’aveva confidato sicuro della soffiata ricevuta mentre in diretta Bianca Guaccero era perplessa. Aveva ragione la conduttrice di Rai 2 e ancora una volta la smentita è arrivata da Striscia la notizia. E’ stato Gerry Scotti a punzecchiare Michelle Hunziker che non vedeva l’ora di confidare che non c’è nessun pancino da nascondere, nessun figlio in arrivo. I lavori in corso però continuano per Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi che continuano a desiderare un figlio maschio, come più volte lei ha confidato.

MICHELLE HUNZIKER FA IL PRIMO BAGNO A VARIGOTTI E ANTICIPA L’ESTATE 2020

L’estate non è ancora arrivata ma come sempre Michelle appena può scappa via dalla città per rifugiarsi a Varigotti, la splendida località ligure. Emozionatissima pochi minuti fa ha mostrato a tutti nelle sue Storie Instagram il mare e la spiaggia. Capelli bagnati, ha già fatto il suo primo bagno e adesso per lei la quarantena è davvero finita.

Niente quarto pancione per Michelle Hunziker ma il suo buongiorno questa mattina è perfetto, in spiaggia con le sue bimbe, finalmente dopo le settimane in casa con tutta la famiglia pur continuando a lavorare per Striscia la notizia.

Forse non andrà all’estero questa estate Michelle, nessuna vacanza fuori dall’Italia, ma è già meraviglioso mettere i piedi sulla sabbia e respirare l’aria di Varigotti dove tutti la conoscono, dove si sente a casa. Attendiamo il prossimo scoop, sperando che sia quello giusto.