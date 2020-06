Elena Morali mostra le prove sui social: mai fatto uso di droghe

Qualche mese fa Daniele Di Lorenzo aveva affermato che Elena Morali, la sua ex fidanzata, faceva uso di droghe. Proprio così la showgirl ha voluto fare chiarezza con tutti i suoi fan mostrando sul suo profilo Instagram le prove che certificano il fatto che non ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti. “A fine febbraio una certa “persona” è andata in televisione esattamente nella trasmissione di Pomeriggio Cinque e si è permesso di dire in diretta che io sono una persona che assume “sostanze”. Tutto questo solo perché non riusciva a digerire il fatto che io iniziassi ad uscire con Luigi Mario Favoloso” ha scritto Elena Morali in un lungo post sul social network.

Elena Morali, le prove sui social per dimostrare che non fa uso di droghe

“Tornata dal mio viaggio di 5 giorni sono corsa a fare l’esame del capello , che come ben sapete, può dimostrare tutte le sostanze assunte nell’ultimo anno“ ha chiarito la Morali ai followers. “Questo esame sarebbe dovuto andare in onda a Live – Non è la d’Urso ma prima per il Covid e poi per la mancanza di tempo non è mai stato mostrato. Stanca di dover aspettare, dato che si parla della MIA PERSONA (e finché si parla di gossip mi vanno anche bene gli insulti ma sulla droga sono stata SEMPRE contraria) ho deciso di farvi vedere la VERITÀ, cioè che non ho MAI assunto nulla. (P.s. L’alprazolam è il comune xanax)” ha scritto Elena Morali per mettere finalmente un punto definitivo su questa vicenda.

Elena Morali, il messaggio per l’ex fidanzato Daniele Di Lorenzo: “Prova a farlo tu”

La bella showgirl ha poi voluto spendere delle parole anche per il suo fidanzato inviando all’uomo un vero e proprio messaggio che sembra una frecciatina. “Per il mio stupido ex: la prossima volta che devi inventarti qualcosa, prova a farlo TU l’esame del capello, che poi mi metto a ridere IO” ha scritto Elena Morali su Instagram. La donna ha anche spiegato che l’ex fidanzato in questione non è Scintilla quindi le parole sono chiaramente riferite a Daniele Di Lorenzo.

Vedremo se ci sarà un altro capitolo di questa saga…