Costanza Caracciolo e Giulia De Lellis insieme in spiaggia inizia la loro estate in costume (Foto)

L’estate per Costanza Caracciolo e Giulia De Lellis e già iniziata, ovviamente hanno già comprato il loro costume preferito e si sono ritrovate sulla stessa spiaggia (foto). Ognuna sul proprio profilo ha pubblicato la foto più bella sotto il sole mentre Bobo Vieri e Andrea Damante hanno preferito giocare con i video all’ombra, niente sole. I vip sono già in spiaggia e Costanza Caracciolo e Giulia De Lellis si sono date appuntamento a Forte dei Marmi, qualche giorno insieme per godersi un po’ di relax. Costume intero rosso per la Caracciolo che è un vero splendore anche con i suoi shorts di jeans che non toglie. Un costume dalla scollatura profonda, un primo piano meraviglioso, l’ex velina bionda di Striscia la notizia conquista ancora una volta tutti. Ovviamente con lei ci sono anche le piccole Stella e Isabel, sarà un’estate speciale nonostante tutto. Costanza è già in gran forma nonostante abbia partorito da pochissimo la sua seconda bimba.

COSTANZA CARACCIOLO MAMMA BELLISSIMA IN SPIAGGIA CON GIULIA DE LELLIS

L’ex velina mostra i piedini della sua primogenita, immersi nella sabbia, sono immagini dolcissime. Arriva anche la De Lellis che con il suo abitino a rete bianco con spacco regala foto sexy ai suoi follower. Si intravede il bikini ma questa volta Giulia non lo mostra richiamando l’attenzione sugli accessori.

Andrea Damante e Bobo Vieri intanto restano al riparo dal sole, all’ombra continua a divertirsi con le loro stories di Instagram; le ragazze invece proseguono con i discorsi importanti e con le confidenze, i pettegolezzi sotto l’ombrellone.

Chissà che con la vicinanza di Costanza e Vieri e le loro bimbe non venga voglia anche a Giulia e Andrea di iniziare a pensare alla cicogna. L’estate è appena iniziata, anzi non è ancora arrivata!