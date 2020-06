Alessia Marcuzzi è perfetta con i suoi costumi e gli altri look in spiaggia (Foto)

Alessia Marcuzzi adora da sempre il mare e i suoi costumi in spiaggia sono spesso tra i primi ad apparire ogni estate. Tante le sue foto sui social per mostrare i bikini, i costumi interi e gli altri look sa spiaggia. Primo mare per Alessia Marcuzzi che come sempre supera la prova costume a pieni voti, anzi questa estate appare ancora più bella in bikini perché forse non è più così eccessivamente magra come prima. Perfetta senza un filo di pancia, con un lato b come sempre da urlo e come sempre fa invidia a tantissime donne ma dalla sua parte ha anche la simpatia. I bikini mozzafiato ma non sono da meno gli eleganti costumi interi, belli anche i pantaloncini che abbina a una camicia o una maglietta bianca, semplice. In tutto questo dov’è il marito Paolo Calabresi Marconi?

ALESSIA MARCUZZI TRA IL GOSSIP E LA VOGLIA DI MARE E BIKINI

Lei non ne parla, a modo suo ha smentito i pettegolezzi di chi pensava che fosse crisi tra lei e il marito. Abbiamo già intravisto in altre foto Paolo Calabresi accanto a lei, non hanno bisogno di aggiungere altro, anche se spesso sembrano così lontani.

Non è lontana invece l’estate per la conduttrice tv. Alessia Marcuzzi è già in vacanza da un po’, è già al mare e sui social mostra le curve mozzafiato e i suoi costumi, perfetti per lei.

Le passeggiate al molo con il cagnolino e Alessia che canta Sapore di sale, sapore di male. Alcuni costumi che indossa, come quello rosso a fascia, sono del brand Yamamay. E’ bravissima anche come influencer, le sue pubblicità sui social non dispiacciono a nessuno. Attendiamo le altre prove costume delle altre vip sperando che qualcuna mostri anche la verità, perché non esiste la perfezione.

