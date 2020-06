Rosa Perrotta rivela la sua dieta, è tornata in gran forma dopo il parto (Foto)

Rosa Perrotta questa estate è pronta per la sua prova costume e rivela la dieta dopo il parto e l’allattamento (foto). Sul suo profilo social Rosa Perrotta è orgogliosa, mamma bellissima a 31 anni; il suo piccolo Dodo è nato il 25 luglio scorso, non ha saltato nessun passaggio, si è goduta i primi mesi della maternità per poi tornare in gran forma dopo l’allattamento. Confessa che non mangia molti carboidrati, la sua è una dieta proteica, che racconta a tutti. Ha allattato fino a sei mesi il suo Domenico e in quel periodo mangiava tanto ma l’allattamento le faceva perdere molto calorie, quando ha smesso ha iniziato a ingrassare, quindi è tornata alla sua vecchia dieta, il regime alimentare di prima della gravidanza. La Perrotta come tante donne ha avuto problemi di pancia gonfia e ha capito che erano le farine raffinate, come sempre per lei, l’alimento da evitare.

LA DIETA DI ROSA PERROTTA DOPO LA GRAVIDANZA

In realtà è la stessa dieta che faceva prima, più che altro un regime alimentare che ha sempre seguito: “Quando ho smesso l’allattamento ho cominciato a prendere peso. All’inizio dopo la gravidanza ho riscontrato che quando mangiavo i carboidrati, soprattutto quelli raffinati, la pancia mi si gonfiava tantissimo, questo fino a qualche tempo fa, tant’è che pensavo di avere una diastasi addominale post parto” non era così e ha quindi capito che doveva cambiare alimentazione.

Tra le stories Instagram ha spiegato tutto: “Sono tornata a quella che facevo prima del parto, eliminando o riducendo al minimo i carboidrati raffinati, farine trattate, perché questo era un problema che avevo già, mi portavano gonfiore, stitichezza, problemi di digestione”. I carboidrati che mangia sono integrali ma in realtà ne mangia davvero pochi. Anche i dolci ovviamente li assaggia raramente, ogni tanto il fine settimana. Non è ancora tornata in palestra e si preoccupa della pelle che cede, quindi non vede l’ora di ricominciare l’allenamento. Bisogna fare attenzione tutti i giorni a cosa si mangia, non c’è dieta migliore.

Rosa Perrotta rivela la sua dieta, è tornata in gran forma dopo il parto (Foto) ultima modifica: da