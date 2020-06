Botta e risposta sui social tra Karina Cascella e le sorelle Enardu: guerra a distanza

In queste ultime ore sta avvenendo una vera e propria guerra a distanza sui social network. Protagoniste Karina Cascella e le sorelle Enardu. L’opinionista avrebbe criticato il fisico di Elga Enardu facendo infuriare l’ex protagonista di Uomini e Donne e la sua gemella. “Ho appena ricevuto la telefonata di una mia amica che in maniera molto concitata mi ha raccontato di aver ascoltato su Instagram una persona che si è messa a commentare particolari della mia fisicità. Vado diretta: diceva che mi sono rifatta diverse volte il seno, tanto da essere arrivata ad un punto da essere diventata innaturale.

Non ho tempo da perdere però mi piacerebbe davvero che questa persona avesse le pa**e di venire con me nello studio di un medico e può sceglierlo anche lei, visto che tanto se ne preoccupa, perché è giusto che i suoi follower sappiano che è una grandissima bugiarda. Dice tante cose che non sono vere, la sfido a venire con me da un chirurgo e vedere chi ha il seno rifatto, cretina!” ha così affermato Elga. “Lo faccio soprattutto per voi, per tutte quelle persone che ogni volta che leggono un’ingiustizia nei nostri confronti se la prendono personalmente, lo faccio per voi. Io ti sfido, cretina, poi mi chiedi pure scusa!” ha continuato la Enardu.

Serena Enardu e la sorella Elga contro Karina Cascella: “Cercati un lavoro”

Ad intervenire in difesa della sorella è stata anche Serena Enardu. “Karina dai, a parte gli scherzi, se non hai argomenti cercati un altro lavoro oppure prenditi una pausa, si può fare, non perdi niente… Stai perdendo punti! Capisco che della tua vita non ne vuoi parlare perché i panni sporchi li lavi in casa però andare a rompere il ca**o al prossimo e dire cose che non stanno né in cielo né in terra…” ha detto la ex di Pago su Instagram. “Ti faccio sapere che quella che si è rifatta il seno due volte sono io e quella che si è rifatta tutta la faccia sei tu. Evita di fare finta di quella che fa solo piccoli ritocchi mentre il botox ti sta arrivando al cervello, stai perdendo punti Karina!” ha attaccato ancora la ex gieffina.

Karina Cascella risponde alle sorelle Enardu dopo le accuse e le polemiche sui social

L’opinionista di Canale 5 avrebbe poi contattato Serena Enardu in maniera privata ma la donna non le avrebbe risposto. “Non sono abituata a rispondere pubblicamente, io le cose le faccio al telefono in privato. L’ho chiamata ma non mi ha risposto, le ho scritto un messaggio Instagram privato ma non mi ha risposto, le ho fatto un audio su Whatsapp e non mi ha risposto. Non dovevo rispondere neanche qua” ha così affermato Karina Cascella sul social network. La donna ha spiegato di non aver mai parlato male del fisico delle sorelle Enardu. “Credo che si sia confusa con qualcun altro o che le abbiano riportato delle informazioni sbagliate” ha anche aggiunto l’opinionista di Barbara d’Urso nelle storie social.

Lo scontro a distanza tra Karina Cascella ed Elga e Serena Enardu proseguirà ancora?