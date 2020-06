Serena Enardu smonta Pago via social: “Sono seriamente preoccupata per lui”

Non si placano le polemiche dopo la fine della storia d’amore tra Serena Enardu e Pago. In una recente intervista, proprio il cantautore aveva svelato che sta male e prova ancora dei sentimenti nei confronti della sua ex. Nonostante Pacifico Settembre abbia scoperto delle verità scomode (smentite dalla Enardu e dal tentatore Alessandro Graziani) sul conto di Serena, dalle sue parole sembra che lui ci tenga ancora tanto. Pago forse è intenzionato ad avvicinarsi di nuovo alla sua ex fidanzata dopo tutto quello che è successo tra di loro? Così pare. Intanto è arrivata la pronta risposta dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Serena Enardu ha pubblicato delle ig stories che proprio non lasciano dubbi sul rapporto…

Serena Enardu risponde a Pago sui social, ironia e stanchezza per l’ex fidanzato

“Mamma mia che paura!” ha esordito Serena Enardu dopo le dichiarazioni del suo ex compagno Pago. “Leggo delle cose che veramente non lo so…” ha continuato la Enardu sul suo profilo Instagram. “Io ho visto un’altra storia. Io forse sono stanca… Ma veramente?” sono state ancora le parole di Serena sul social network. Bisogna anche dire che la donna mentre parlava, e si riferiva chiaramente a Pago, rideva sorpresa. L’ex gieffina si è detta persino preoccupata per il suo ex. Sicuramente la versione del cantautore e quella di Serena Enardu non combaciano e dopo aver sentito le due campane in molti si chiedono da che parte sta la verità.

Serena Enardu esclude il ritorno con Pago? Le affermazioni del cantautore non sono piaciute

Se Pago non ha escluso un possibile nuovo avvicinamento a Serena Enardu, lei, dal canto suo, ha fatto capire l’esatto contrario. L’atteggiamento che ha mostrato la donna sui social network dopo aver appreso le ultime dichiarazioni di Pacifico non lascia dubbi. Le affermazioni dell’uomo non sono piaciute a Serena in quanto non racconterebbero il vero. A questo punto Pago e la Enardu riusciranno mai a chiarire dopo quello che è successo tra lei e il tentatore Alessandro Graziani di Temptation Island? Voi continuate a seguirci perché vi terremo informati.