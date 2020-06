Antonella Clerici e Carlotta Mantovan a cena insieme con le figlie (Foto)

Antonella Clerici e Carlotta Mantovan sono diventate ancora più amiche e legate dopo la morte di Fabrizio Frizzi e continuano a esserlo anche le loro figlie nonostante Maelle sia più grande della piccola Stella. Le foto pubblicate dalla rivista Chi mostrano una serata tutta al femminile, Antonella Clerici e Carlotta Mantovan sono a cena insieme con le bambine e c’è anche qualcun altro, tutte donne per una bella serata. Stella Frizzi ha già 7 anni e il suo papà avrebbe tanto voluto vederla crescere, fa per due Carlotta che cresce con immenso amore la sua bambina. Sul suo profilo social dalla morte di Fabrizio ci sono solo foto di abbracci con sua figlia, gli scatti con gli adorati cavalli e il cielo. Non è la prima volta che vediamo insieme la conduttrice tv e la giornalista, appena possono trascorrono un po’ di tempo insieme. La Clerici ha voluto Carlotta anche nel suo programma, Portobello, era la persona giusta per quel ruolo, anche se poi ha ammesso che riportare Portobello in tv è stato un errore. Chissà se rivedremo ancora la Mantovan in tv accanto all’amica che ha promesso di restarle per sempre accanto.

ANTONELLA CLERICI E CARLO DOPO LA MORTE DI FABRIZIO FRIZZI HANNO CAMBIATO VITA

La morte del fratellone, come lo chiamavano sempre Antonella Clerici e Carlo Conti, ha segnato molto entrambi, non solo per il dolore della perdita ma perché hanno capito che la vita va vissuta in modo diverso. La famiglia deve essere al primo posto, gli affetti non si possono sacrificare o almeno deve arrivare un momento in cui fermarsi o rallentare. Antonella Clerici l’ha fatto trasferendosi in Piemonte, lasciando Roma e La prova del cuoco. Carlo Conti ha rallentato il ritmo.

Sono dolcissime Maelle e Stella mentre giocano insieme, la figlia della Clerici ha 11 anni, è una sorella maggiore per la piccola Frizzi.

Quattro amiche a cena insieme e Fabrizio sarebbe felice di tutto questo affetto.