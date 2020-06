Valentina Vignali che fisico: forme sexy per una prova costume da 10 e lode

Valentina Vignali sta riempiendo il suo profilo ufficiale Instagram con delle splendide foto in costume da bagno che confermano quanto sia bella. La nota cestista, famosa anche grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello e al suo libro Forti come noi, ha presentato ai suoi followers i costumi scelti per questa calda estate 2020. Bikini leopardato, bikini a pois, con le stelline e ancora un costume intero in tinta unita rigorosamente nero. In molti non avevano dubbi sulla perfetta forma fisica di Valentina Vignali, d’altronde la Vignalona è una grande sportiva! Da questi scatti social però emergono anche tutta la sua femminilità e le sue forme perfette.

Valentina Vignali in perfetta forma per l’estate: gli scatti che infuocano i social

Inutile dire che la nostra Valentina Vignali ha superato a pieni voti la prova costume anche per questa estate 2020. Chi ha seguito la donna al Grande Fratello sa perfettamente che con la partecipazione al reality aveva preso qualche chilo ma adesso è in forma smagliante. Nel frattempo, sotto i suoi post pubblicati sui social network i fan si stanno scatenando con i mi piace e con i commenti. Che cosa c’è scritto sotto le foto di una delle cestiste più amate di Instagram? Ovviamente solo centinaia e centinaia di complimenti. Andiamo allora a vedere anche noi qualche foto pubblicata online da Valentina Vignali:

Valentina Vignali si mostra in costume: invasione di complimenti per la cestista

Tra i tantissimi commenti social a Valentina Vignali anche i personaggi noti hanno speso qualche parolina per la bellissima ex gieffina, come Ambra Lombardo o Nilufar Addati. Certo è che la cestista è super impegnata a livello sentimentale: il suo fidanzato si chiama Lorenzo Orlandi.

E voi che cosa ne pensate delle foto perfette di Valentina Vignali? Per noi la prova costume è da 10 e lode!