Elisa Isoardi bellissima anche con i chili in più ma rimanda la prova costume (Foto)

Elisa Isoardi è rimasta senza La prova del cuoco, in compenso la sua prova costume è morbida, anzi rimandata. La rivista Oggi pubblica le foto di Elisa Isoardi al mare ma niente prova costume per lei che appare con qualche chilo in più ma sempre bellissima, anzi lo è anche di più. La ricordate magrissima nel suo ritorno due anni fa a La prova del cuoco? Molto più bella oggi anche se immaginiamo vorrà tornare in gran forma. Costume intero nero, leggings neri, occhiali da sole e il sorriso di chi non perde l’entusiasmo. Prima o poi arriverà un altro programma tv e prima o poi se vorrà Elisa Isoardi perderà anche i chiletti in più che le ha lasciato il cooking show. Una forma fisica diversa dal passato ma già la scorsa estate aveva mostrato il suo fisico più burroso. Intanto, si prepara alla sua nuova avventura con Ballando con le Stelle e non c’è dubbio che lì la forma fisica la ritroverà subito.

ELISA ISOARDI RICORDA CHE UN ANNO FA C’ERA IL SOLE

“Un anno fa c’era il sole!” ha scritto Elisa mostrando su Instagram il ricordo di un anno fa con il suo dolcissimo Zenit. Un modo per dire che oggi è un po’ triste o semplicemente che piove? Magari entrambe le cose. Non le ha fatto di certo piacere la chiusura del cooking show che credeva di potere trasformare e fare crescere di nuovo un po’ alla volta.

Con lei al mare lo storico autore della Prova del cuoco Fabrizio Zaccaretti. Sono foto scattate poco prima della chiusura del programma di Rai 1, magari adesso arriveranno le foto della vera prova costume.

Magari in contemporanea arriverà anche qualche bella notizia che riguarda la Isoardi. Intanto, può godersi tutto il riposo di questa estate appena iniziata.