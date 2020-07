Costanza Caracciolo in bikini, mamma bellissima con i chili giusti in più (Foto)

Costanza Caracciolo indossa un bikini nero, la sua estate è dolcissima e dopo due gravidanze così vicine ha tanto da fare e magari qualche chilo da mandare via ma per questo c’è tutto il tempo. La rivista Nuovo mostra le foto di Costanza Caracciolo al mare con le sue bambine, con la primogenita Stella a cui dedicata tutta la sua attenzione. Facile così tra giochi, palette, secchielli e manine che scappi il reggiseno mostrando un quasi topless, niente di scandaloso, ogni foto dell’ex velina è meravigliosa. In spiaggia la Caracciolo è impegnatissima, una mamma come tante, ma c’è da ammirare la sua normalità. Tantissime vip fanno a gara per tornare in forma perfetta in poche settimane dopo il parto, Costanza anche dopo il primo parto ha messo tutti a tacere rispondendo che tornare nei vecchi jeans non è certo la priorità. Per perdere qualche chilo ed avere di nuovo la pancia piatta non ci vorrà molto, godersi questo magico periodo è di certo più importante di tutto il resto.

COSTANZA CARACCIOLO CON LA FIGLIA STELLA AL MARE

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri sono una coppia meravigliosa, l’ex bomber è un papà perfetto. Le bimbe sono entrambe molto piccole e mamma e papà si dividono i compiti e in più ci sono le nonne. In vacanza sulla costiera romagnola lo spazio è tutto per le bimbe ed è questa la loro gioia più grande.

Presto tornerà al lavoro, adesso Costanza si gode la maternità ma ricorda a tutti che non è solo la moglie di Vieri, che lei lavora dal 2008, che ha iniziato con Striscia la notizia e non ha mai smesso.

Oggi è showgirl e influencer anche se per il momento molti la definiscono mamma e moglie. Lei ribadisce: “Sono Costanza Caracciolo”, anche se l’ex calciatore è più famoso ma il resto non cambia.