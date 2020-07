Compleanno in spiaggia per Martina Colombari che sceglie un abito floreale (Foto)

Una festa di compleanno in spiaggia per Martina Colombari che ha appena compiuto 45 anni (foto). Di certo non dimostra la sua età, bellissima come sempre, da quando a soli 16 anni fu eletta Miss Italia. Un party sulla sabbia per Martina Colombari, felice di essere tornata nella sua Romagna, a Riccione. Con lei la sua mamma e il suo papà e ovviamente il figlio Achille e il marito, Alessandro Costacurta che ha sposato nel 2004. La sua è stata una quarantena piena d’amore con marito e figlio, insieme hanno continuato ad allenarsi e anche a fare delle lunghe passeggiate in casa dopo cena.

MARTINA COLOMBARI IN ABITO LUNGO E FLOREALE PER IL SUO COMPLEANNO

Ha scelto un abito lungo a fiori per festeggiare sul bagnasciuga, circondata dalla famiglia e dagli amici più cari, felice come una bimba. Smorfie e facce buffe per lei che urla dalla gioia, proprio come la sua mamma. Mostra i genitori sui social felice di poterli abbracciare ogni volta che desidera dopo le lunghe settimane di lockdown e distanza.

Martina Colombari ha voluto festeggiare il compleanno in spiaggia perché più di tutto le è mancato il mare. E’ il suo posto del cuore, come ha scritto qualche settimana fa sul suo profilo social. E’ il posto a cui è più legata perché pieno di ricordi e di emozioni.

“Ognuno di noi ha un posto del cuore, un posto speciale, al quale è affezionato, che gli ricorda un momento, un’emozione, una persona, un’esperienza…. E il vostro qual è?”.

Per lei c’è un nuovo progetto a cui stava già lavorando prima della pandemia, adesso è solo da realizzare e presto ci svelerà tutto. “Attenzione… piano piano, senza fretta, ci proviamo a ripartire. Progetto iniziato prima della pandemia che torna a prendere forma. Felice come una bimba, disorientata, ma con tanta voglia ed energia per affrontare nuove esperienze, nuove emozioni. E quando dico “ci provo” c’è qualcuno che mi ricorda: “O si fa, o non si fa” e lei lo sta facendo.

