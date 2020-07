Giulia Montanarini è diventata mamma a 44 anni e presenta la sua bimba (Foto)

Questa mattina presto la prima foto di Giulia Montanarini mamma con sua figlia Alice tra le braccia. Il benvenuto al mondo della splendida ex tronista di Uomini e Donne alla sua bambina con le parole più belle e poi è arrivata anche la foto del papà. Tanti cuori rosa per Alice e anche la sua mamma ha scelto il rosa sia per lei che per la bimba, tutto perfetto, anche il primo scatto dopo il parto. “Sei la gioia più grande della mia vita.. Con te ho dato un senso a tutto.. Benvenuta AMORE MIO… BENVENUTA ALICE” ha scritto Giulia Montanarini nella sua prima foto da mamma, felice e già pazza d’amore per la sua bambina, così come tutta la famiglia. Alice è nata ieri 9 luglio 2020 alle 17:05 ed è sempre la Montanarini a rivelare il momento della nascita riempiendo il post di cuori.

DOLCISSIMA LA FOTO DEL COMPAGNO DI GIULOIA MONTANARINI CHE TIENE LA MANO ALLA LORO BIMBA

Una mano così grande e forte e una manina così piccola, Giulia Montanarini non potrebbe essere più felice. Già a febbraio aveva confidato la sua gioia nel diventare mamma a 44 anni aggiungendo che è stata fortunata, che nel momento in cui ha pensato di volere un figlio non ha dovuto attendere, preoccuparsi, è arrivato subito.

Nessun mistero per lei che aveva già annunciato il nome scelto per la figlia e quando sarebbe nata. Tutto è andato per il meglio e adesso può godersi la sua famiglia bellissima. La storia d’amore con Gianmaria prosegue a gonfie vele già da 5 anni. Ci hanno messo un po’ prima di desiderare di avere un figlio, lui è già papà. Poi è arrivato per Giulia Montanarini il sogno di diventare mamma e bellissima l’abbiamo ammirata con il suo pancione.

A febbraio aveva già preso sette chili, chissà cosa ci racconterà della sua gravidanza, del parto, della nascita, del momento più bello della sua vita.

