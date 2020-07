Antonella Clerici sportiva con Vittorio Garrone, è dimagrita ma lei svela il trucco (Foto e Video)

Antonella Clerici è legata a Vittorio Garrone da un grande amore ma anche da grandi passioni, la prima è magari quella per la cucina, senza dubbio poi quella per i viaggi ma da quando sono una coppia la conduttrice non è più pigra. Non solo foto di passeggiate, sul suo profilo Instagram Antonella Clerici guada il torrente e mostra un brevissimo video. Niente di così difficile ma la conduttrice sembra sempre più appassionata allo sport che si può fare immersi nella natura. Se ad Arquata Scrivia non rinuncia alla passeggiata nel suo bosco al mattino, in vacanza o durante una gita scopre ogni volta cose nuove. Appare in gran forma ma è deliziosa quando un follower glielo fa notare e lei confessa che non è per niente dimagrita ma che è tutto merito del colore nero. Tanti i complimenti per la Clerici che ha ancora un po’ di tempo per preparare i suoi due nuovi programmi tv.

ANTONELLA CLERICI POTERA’ IN TV LA SUA NUOVA ENERGIA

Non c’è dubbio che da quando ha cambiato vita e si è trasferita nella casa nel bosco con Vittorio Garrone e Maelle sia cambiata.

Le nuove esperienza, la nuova vita, tutto arricchisce. Bello il commento di una fan che scrive: “Da quando vivi lì, sei in gran forma, un tutt’uno con la Natura e natura significa mettersi continuamente alla prova, superare ogni giorno un piccolo traguardo, migliorarsi attraverso lo sforzo, godendo di tutta quell’energia emanata dal sole, dal vento, da tutto quel verde. Complimenti, dai una bella immagine di te, comunichi benessere e invogli a vivere così, brava, spero che porterai tutta questa energia nei tuoi prossimi lavori” e non si è fatta attendere la risposta di Antonella che promette di farlo.

Sono due i nuovi programmi previsti per lei con il prossimo palinsesto, uno a mezzogiorno, l’altro in prima serata. Presto ne sapremo di più ma intanto Antonella Clerici ci mostra la sua nuova vita immersa nella natura.