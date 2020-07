Per Antonella Clerici ben due nuovi programmi tv, ma come farà?

Non è una notizia il ritorno di Antonella Clerici in tv a mezzogiorno ma per lei ci sono ben due nuovi programmi tv, due debutti, due prime edizioni: E’ sempre mezzogiorno e The Voice Senior, come scrive Davide Maggio. Il primo non ci stupisce, rende chiaro il ritorno della conduttrice, perché no anche la voglia di dare di nuovo al suo pubblico il mezzogiorno di cui ha goduto per tanti anni. La Prova del cuoco è ormai il passato, anche per Elisa Isoardi; rimasto vuoto il mezzogiorno di Rai 1 arriva Antonella Clerici ma non andrà in onda come previsto all’inizio. Avremmo tutti voluto vedere la conduttrice in onda dalla sua casa nel bosco, più o meno sarebbe stato questo il titolo scelto ma non si può fare. Davvero troppo complicato trasferire uno studio televisivo ad Arquata Scrivia ma il progetto era bello, originale. Purtroppo, Antonella Clerici dovrà fare ciò che non avrebbe voluto, recarsi ogni giorno negli studi Rai per la sua trasmissione del mezzogiorno. Come farà la Clerici?

ANTONELLA CLERICI PRONTA AL RITORNO IN TV A SETTEMBRE E POI NOVEMBRE

Lasciando Roma e La prova del cuoco aveva anche deciso di rallentare con il lavoro ma sappiamo bene che alla fine era rimasta in panchina. Stefano Coletta l’ha convinta o lei non ha potuto dire di no alla richiesta di aiuto dell’azienda? Antonella abita a un bel po’ di ore di distanza dagli studi di Milano, è evidente che dovrà fare altre scelte e noi come tutti i suoi fan siamo curiosi di saperne di più.

Passiamo a The Voice Senior. Il format esiste, è rivolto agli anziani, saranno loro i protagonisti sul palco. Un’altra grande sfida soprattutto perché andrà in onda su Rai 1, mentre ricordiamo che The Voice l’abbiamo sempre visto su Rai 2. Sarà in onda da Mecenate, forse il venerdì e di certo in prima serata, magari da novembre in poi.

