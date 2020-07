Belen pubblica la pagina di un libro, sembra dedicata a Stefano ma cancella il finale (Foto)

Belen è tornata a definirsi una inguaribile romantica, è questo l’hashtag che ha utilizzato pubblicando la pagina di un libro che sta leggendo (foto). Forse è semplicemente una pagina che voleva leggesse Stefano De Martino. Quelle parole sembrano dirette a lui ma non è una dedica d’amore, in quei versi c’è dentro tutto l’amaro per un amore che non è quello che pensava. Belen non ha scelto a caso quella pagina: “Affidarsi è ancor più che fiducia, è il mettersi nelle mani di qualcuno, non mani a caso ma mani che pensano. Pensano a farti del bene e non si muovono per fare male. Si accordano come uno strumento sulla tua mente e sulla tua pelle”. Impossibile non immaginare che Belen Rodriguez pensi a Stefano leggendo quella pagina o magari è solo l’uomo che vorrebbe avere accanto e che non ha ancora trovato. Cerca mani perfette che accarezzano solo lei e nessun altro.

BELEN IN VACANZA CON UN’AMICA E SANTIAGO

“Ciò che ci segna la vita ci insegna, è un miscuglio di condanna e meraviglia… Esistono baci pieni di passione e anche baci teneri che sommergono le labbra di grazie” e poi ancora; “Vorrei essere sempre la tua destinazione, quella che raggiungerai con il piede sul cuore dell’acceleratore”. Poi con il pennarello forse Belen ha cancellato il finale di quella pagina, magari era un bel finale, non come il suo nella storia d’amore con suo marito.

Belen e Stefano sono sempre più lontani e lei è tornata tra le braccia della sua cara amica Martina Menegon. Con lei e il suo piccolo Santiago sta trascorrendo giorni bellissimi.

Un fine settimana circondati dalla natura nelle terre del Franciacorta. Sarà ancora una volta lei a consigliarle come riprendere in mano la sua vita. Martina è architetto e ha uno studio a Milano, prova a fare distrarre Belen e la coccola con scatti bellissimi e teneri abbracci, quelli di una vera amica.