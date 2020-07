Emanuela Folliero è uno spettacolo in bikini a 55 anni ma il costume non è quello giusto (Foto)

Ogni estate Emanuela Folliero supera a pieni voti la prova costume e a 55 anni appare ancora più bella in spiaggia ma a volere essere precisini il suo ultimo bikini non è quello giusto. Con una bellissima foto sul suo profilo Instagram Emanuela Folliero ha fatto il pieno di like. La bellezza non ha età, è solo un numero se ci si ama e ci su prende cura del proprio corpo. Che la splendida Folliero si alleni è evidente, può competere e fare invidia a molte giovanissime, non solo non dimostra la sua età ma ha un fisico tonico che incanta. Unico neo il bikini non perfetto per lei, per il suo seno. Il ferretto è giusto, il colore è delizioso ma per un seno così bello e grande il reggiseno che indossa non è adatto. Non è comodo e non esalta la sua bellezza. E’ l’errore che fanno in molte, acquistare e indossare un reggiseno che abbia quel filo di imbottitura per niente necessario. Un costume che non accoglie nel modo giusto tanta bellezza ma lei resta l’eterna ragazzina, come commenta un’amica.

EMANUELA FOLLIERO IN VACANZA IN LIGURIA

E’ in vacanza in Liguria la storica annunciatrice Mediaset: “Ma quanto mi rende felice fare una passeggiata sulla spiaggia al tramonto” scrive nella didascalia della bella foto scelta al mare, sullo sfondo c’è il promontorio della Caprazoppa, a Finale Ligure. Un periodo rilassante per la Folliero come per molti altri che ovviamente scelgono ancora una volta e questa estate più che mai le vacanze italiane.

Svela poi di avere preso in affitto una casa al mare e che l’ha trovata “molto da sistemare”.

Un’altra foto, un altro bikini e il suo simpatico commento: “Voi riderete ma mi sono trovata quasi appesa alla tenda perché avendo preso in affitto una casa al mare molto da “sistemare” ho dovuto fare un sacco di lavori …. oltretutto il caldo non aiuta …Sarei quasi pronta a condurre un programma tipo … “Operazione ferramenta””.

