Antonella Clerici nell’orto e poi nel pensatoio, è tutto più bello nella casa nel bosco (Foto)

Tra natura, tramonti e animali per Antonella Clerici nella casa nel bosco non poteva mancare l’orto (foto). Melanzane, fiori di zucca, pomodori di vario tipo e i peperoncini verdi, tutto nel cesto, tutti prodotti della terra appena raccolti e nell’orto sembra ci sia andata anche lei e chissà se sarà lei a preparare un bel pranzetto per tutta la famiglia. E’ così diversa la vita di Antonella Clerici ad Arquata Scrivia, quella che forse non avrebbe mai immaginato ma che è felice di avere ritrovato, per lei e per sua figlia Maelle. Dopo tanti anni da Roma tra traffico, caldo e giornate chiusa in casa, adesso può stare sempre all’aperto, basta aprire la porta di casa. Una vera favola quella che la Clerici sta vivendo con Vittorio Garrone. Se prima cercava le passeggiate al mare di domenica, dal suo amico Renatone, oggi non le manca niente.

COME FARA’ ANTONELLA CLERICI AD ANDARE IN ONDA TUTTI I GIORNO CON “E’ SEMPRE MEZZOGIORNO”?

E’ la domanda che si fanno in molti. Antonella Clerici ha lasciato La prova del cuoco perché desiderava rallentare il suo ritmo, sempre lo stesso ormai da troppi anni, desiderava dedicare più tempo alla sua famiglia e a se stessa. Con il ritorno in tv a settembre tutto si complica? La sua casa è lontana dagli studi televisivi. Avrà di certo già trovato la soluzione giusta ma i fan sono curiosi e non vedono l’ora di saperne un po’ di più.

Intanto, c’è tutto il relax possibile nella sua casa nel bosco, il suo posto del cuore pieno di angoli perfetti. Non solo l’orto ma ci sono anche l’angolo della lettura e il posto perfetto per pensare. Fiori, tutto il verde possibile, la serenità è così evidente dalle foto che posta sul suo profilo social.

Antonella Clerici nell’orto e poi nel pensatoio, è tutto più bello nella casa nel bosco (Foto) ultima modifica: da