Bentornata Antonella Clerici: Mara Venier e altri colleghi applaudono al ritorno della conduttrice

Antonella Clerici torna in tv con due nuovi programmi e non ci sono solo i fan di sempre a sostenerla ma anche tanti colleghi. Mara Venier attendeva come tanti questo momento per dirle: “Bentornata a casa amica mia”. Marco Bianchi è stato il primo a commentare: “Super Anto” Ben tornata”, lui le ha dedicato anche una pagina del suo libro. Non poteva mancare Andrea Mainardi con tanti applausi, a loro due non servono le parole, sono molto legati, Antonella Clerici è anche stata testimone al suo matrimonio. “Evviva!” di Fulvio Marino ci sembra di sentirlo. Tanti, tantissimi i colleghi che si confondono tra i follower, tutti entusiasti del ritorno in tv della conduttrice. Gabriella Labate sembra una vera fan: “Finalmente” Mancavi a tutti Antonella bellaaa! Bellissimo raggio di sole.

TUTTI CON ANTONELLA CLERICI NEL SUO RITORNO IN TV

“Ci saremo” commenta Luca Bianchini. Poteva non esserci tra tutti Lorenzo Branchetti? “Finalmente… bentornata Anto”. “Evvai” esclama Giorgia. Arrivano anche gli in bocca al lupo di Paola Perego. Il cuore di Ambra Romani e quelli di Serena Grandi. Si aggiunge Laura Torrisi con tanti bei quadrifogli perché servirà tanta fortuna con due programmi nuovissimi e tutti gli occhi puntati addosso.

Lorenzo Biagiarelli con il suo “Daje” e poi Andrea Monge che la dice tutta: “Te l’avevamo promesso che ti avremmo aspettato, così è stato. Bentornata Antonella Clerici e grande Stefano Coletta”.

Non poteva mancare Evelina Flachi, anche lei con cuori e applausi. Dal mondo della tv a quello della musica, gli amici su cui può contare Antonella Clerici sono davvero tanti, c’è anche Mietta felicissima di sapere che sarà di nuovo al suo posto. Tantissimi ovviamente anche gli ex protagonisti de La prova del cuoco, tra gli altri anche Fabrizio Nonis. Poi gli autori e il suo pubblico, le persone che non hanno mai smesso di chiedere il suo ritorno, che deluse hanno atteso come Antonella, in panchina.