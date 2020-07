Giorgia Palmas mostra i regali per sua figlia e il pancione più bello (Foto)

Ultimo mese col pancione per Giorgia Palmas che non vede l’ora di tenere tra le braccia la sua bimba ma ancora più emozionato di lei è Filippo Magnini (foto). In tanti le inviano regali per la sua bimba e Giorgia Palmas mostra le cose più tenere, questa volta dei calzini bianchi e celesti, anche se sta per nascere un’altra splendida femmina. La showgirl sarda è così emozionata e felice, non avrebbe mai immaginato di toccare il cielo con un dito e invece Filippo le ha cambiato la vita. Magnini sfoggia addominali scolpiti, incanta davvero tutte e tutti il campione di nuoto e la sua compagna non si distrae un attimo. Lui esce dall’acqua dopo una bella nuotata e Giorgia lo riprende mostrando la sua bellezza. Un amore che incanta ma che in questo periodo sta vivendo anche una bella sfida: quella delle pance.

GIORIGA PALMAS COL PANCIONE IN SPIAGGIA

Il pancione di Giorgia Palams appare di continuo sul suo profilo social e anche Magnini è sempre in posa ma non ha un filo di pancetta. Soddisfatta l’ex velina sottolinea che questa estate la pancia più bella in spiaggia ce l’ha lei.

E’ bellissima in bikini la Palmas, stupenda con il costume intero. E’ evidente che non abbia preso molti chili, il peso della gravidanza e niente altro. Dopo il parto sarà di certo tra le mamme che riuscirà a tornare in gran forma in breve tempo.

C’è chi durante la dolce attesa si lascia andare e chi invece pensa a come stare bene per tutti i nove mesi. Sono entrambi orgogliosi di tutto ciò che stanno costruendo. Avranno poi tempo per fare tutto il resto, per realizzare anche il sogno del matrimonio; è tutto pronto ma adesso c’è un bebè in arrivo che occupa tutto lo spazio.