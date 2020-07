Melissa Satta è incinta? Il pancino c’è ma lei spiega tutto (Foto)

Melissa Satta è incinta? La rivista Gente ha pubblicato delle foto di Melissa Satta col pancino arrotondato ma si tratta solo di un po’ di gonfiore o davvero sta per diventare mamma per la seconda volta? L’indizio più forte arriva dal desiderio della showgirl espresso in una recente intervista: la sua voglia di avere un altro figlio, di non lasciare Maddox figlio unico. Il settimanale Gente ha beccato la Satta in un attimo di relax tra uno scatto e l’altro per un servizio fotografico. E’ stata proprio Melissa a svelare se è in dolce attesa o meno. Bellissima nel suo costume intero, fisico perfetto dato da un allenamento preciso e costante ma anche dalla giusta alimentazione. Capita però un po’ a tutte che dopo pranzo la pancia si gonfi, almeno un po’. Ed ecco la risposta della moglie di Kevin Prince Boateng.

PANCINO SOSPETTO PER MELISSA SATTA

Così tonica e in gran forma con quel pancino leggermente arrotondato è stato semplice riferire che Melissa Satta fosse incinta. Lei non ha perso tempo e sul suo profilo social ha subito mostrato quanto sia piatta la sua pancia. In uno scatto in barca tutta la sua magrezza in bikini: non ha un filo di pancia. Quindi è tutto gonfiore?

Sì, Melissa Satta confessa il momento di relax. Aveva appena finito di magiare e non è riuscita a tirare dentro la pancia, così dallo scatto dei paparazzi è arrivata la notizia che è incinta ma non è una notizia vera.

Sapeva che il gossip avrebbe approfittato della sua confidenza, del desiderio espresso di avere un altro figlio. Aveva anche sottolineato che per questa estate non è il caso, che non è incinta e che lei e Kevin Prince Boateng dovranno attendere ancora un po’ ma le notizie di cronaca rosa volano più veloci.