Michelle Hunziker in montagna con figlie, amici e cani è una gran fatica (Foto)

Michelle Hunziker torna in montagna, sulle sue amate Dolomiti per proseguire a stretto contatto con la natura la sua estate 2020 (foto). Un’estate tutta italiana anche per la Hunziker che è in vacanza con le figlie più piccole, Sole e Celeste, i cani, gli amici e i cani dei suoi amici. Questo significa che per le loro lunghe passeggiate partono tutti insieme e nessuno resta a casa. Tutti insieme verso il rifugio che si trova ad alta quota. Michelle Hunziker e tutto sul suo gruppo devono arrivare alla vetta della montagna. Muniti tutti degli attrezzi giusti ma la showgirl e conduttrice ha il fiatone, anche perché deve controllare che cani e bambini procedano nel modo giusto. Alla fine ce l’hanno fatta, sono tutti arrivati senza grossi problemi raggiungendo l’obiettivo. Davvero un gran risultato considerando che Cece e Sole sono ancora piccole.

MICHELLE HUNZIKER VACANZE SULLE DOLOMITI

Dopo l’abbronzatura che le ha regalato il sole della Liguria la bella Michelle Hunziker è partita co i cani Odino, Lilly e Leone, ma ci sono anche i cani degli amici e gli altri bambini. In più c’è la piccola Celeste che ogni tanto le prende il cellulare e fa i suoi video. La sua mamma non resiste e li mostra a tutti, sono riprese fatte con gli occhi di una bambina che si meraviglia per le caprette e il coniglietto, non guarda certo le montagne.

Non manca l’allenamento per la Hunziker che non si accontenta della lunga camminata in montagna ma segue gli esercizi del suo coach per restare sempre in forma e magari mangiare anche tutto ciò che le va in vacanza.

Estate italiana per lei e la sua famiglia, questa volta più che mai resta in Italia, si gode il mare, la montagna, il buon cibo, il buon vino e anche quello che considera il gelato più buono al mondo. Si gode la compagnia degli amici più cari e adesso non c’è niente di più bello.

